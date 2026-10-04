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NBA／致敬費城傳奇避穿「J博士」背號！ 詹姆斯罕見穿9號戰袍引注目

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯罕見穿上9號球衣。 路透
詹姆斯罕見穿上9號球衣。 路透

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詹姆斯（LeBron James）披上費城76人戰袍後首度現身參加球隊公開對抗賽，不過比起他在場上的表現，外界更注意到一個特別細節：詹姆斯這次穿上的不是生涯最具代表性的23號，也不是他過去曾使用的6號，而是相當罕見的9號球衣。

詹姆斯過去無論效力騎士、熱火或湖人，背號都與23號或6號密不可分。23號是他生涯最具代表性的號碼，6號則是他曾在熱火時期與美國男籃使用過的背號。因此，當他在76人公開對抗賽穿著9號亮相後，也立刻引發球迷好奇，紛紛猜測這個號碼是否具有特殊意義。

更讓外界感到意外的是，詹姆斯在76人媒體日時，原本是以23號身分亮相，這也是他過去在騎士與湖人效力時使用的招牌背號。因此這次訓練賽臨時改穿9號，才會引發更多討論。

根據記者費雪（Jake Fischer）報導，詹姆斯這次穿9號只是暫時安排，他不會在訓練營之外繼續使用這個號碼。費雪指出，詹姆斯過去在訓練時通常會穿6號，這除了呼應他在美國男籃參加奧運時長期使用的6號，也與他效力熱火時期的背號有關。

不過，這次加盟76人後，詹姆斯選擇尊重費城球隊傳統，即使只是夏季訓練或公開對抗賽，也不想使用6號。原因很簡單，76人傳奇球星「J博士」歐文（Julius Erving）當年正是穿著6號，而這個背號也早已被76人退休。

因此，詹姆斯才會在訓練營期間暫時改穿9號，避免碰觸76人隊史最具象徵意義的退休背號之一。等到新賽季正式開打後，詹姆斯預計就會換回他生涯代表性的23號，繼續以這個背號開啟在費城的新篇章。

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