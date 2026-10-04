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NBA／安戴托昆波首秀全能演出 熱火主帥盛讚宛如「魔術強森」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
「字母哥」披上熱火戰袍的首戰。 路透社
「字母哥」披上熱火戰袍的首戰。 路透社

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邁阿密熱火隊今日迎來首場熱身賽，也是重磅加盟的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）披上熱火戰袍的首戰。安戴托昆波初登場上場14分鐘，3投全中，拿下9分、7助攻、4籃板的成績，終場熱火以129：105痛宰暴龍

安戴托昆波的首次登板，就展現了強大的適應能力，前7分鐘就攻下5分，讓熱火在首節就取得41：23的大幅度領先。熱火也並未讓主力在場上負擔太多時間，總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）不斷測試各種不同陣容組合，熱火陣中共7名球員得分達雙位數，團隊投籃命中率達48.8%。

安戴托昆波雖然上場時間不長，但已充分展現他在熱火體系中的全面影響力。他不只靠切入與身材優勢製造破壞，也多次持球推進、替外線射手送出精準傳球，正式開啟在邁阿密的新篇章。

熱火總教練史波史特拉賽後提到，過去季後賽交手時就知道安戴托昆波有多強，但當他成為隊上的一員，才真正看到他的組織能力。史波史特拉也對安戴托昆波讚譽有加，甚至將他與湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）相提並論。

「他的身材、視野，以及能把球精準送到射手手上的能力，真的令人印象深刻。他持球時的打法與傳球方式，讓我們所有人都想起一位80年代替萊里（Pat Riley）打球的偉大高大型控衛。」史波史特拉說。

除了安戴托昆波，熱火另一名明星長人阿德巴約（Bam Adebayo）也在首場熱身賽繳出穩定表現，上場12分鐘攻下10分、6籃板。小哈德威（Tim Hardaway Jr.）則成為熱火此役得分最高球員，他全場4投4中，三分球3投3中，攻下14分。拉森（Pelle Larsson）也有亮眼演出，上場11分鐘拿下13分、2籃板，並且7罰7中，同樣維持完美進攻效率。

暴龍方面，此役仍缺少主力球星雷納德（Kawhi Leonard），進攻由加拿大前鋒巴瑞特（RJ Barrett）領軍，他攻下15分、3籃板。落選新秀基伊（Tyreke Key）也替暴龍挹注15分，明星前鋒巴恩斯（Scottie Barnes）則在12分鐘內貢獻11分、2籃板、2助攻、3抄截。

此戰過後熱火共有4場熱身賽，後續將交手鵜鶘、灰狼、籃網及魔術，例行賽開幕戰則是10月21日於主場迎戰灰狼。

暴龍接下來10月10日將在主場迎戰快艇，接著還有3場熱身賽，其中包含與尼克、活塞的對決。

NBA 熱火 暴龍 字母哥

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