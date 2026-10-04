NBA／湖人圍繞唐西奇打造爭冠班底 瑞迪克坦言不可能一步登天

詹姆斯（LeBron James）今年夏天離開洛杉磯湖人、轉戰費城76人後，湖人正式進入以唐西奇（Luka Doncic）為新核心的時代。

唐西奇去年休賽季已與球隊完成延長合約，也讓湖人圍繞這位新門面打造爭冠陣容的倒數計時正式開始。總管佩林卡（Rob Pelinka）在季前記者會上也直言，洛杉磯這座城市與湖人這個組織，從來都要求卓越，也期待總冠軍金盃。

不過，湖人球迷若期待球團能在短時間內立刻把唐西奇身邊的爭冠拼圖全部補齊，恐怕仍需要稍微冷靜看待。受到新版勞資協議影響，NBA各隊補強與薪資操作空間已和過去不同，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）認為，替一名6屆明星球員打造冠軍等級陣容，是循序漸進的過程，不可能靠一次休賽季的操作就能全面到位。

瑞迪克表示：「對我來說，這不是，也永遠不會是在一個休賽季內就完成圍繞Luka的全面重建。NBA不是這樣運作的，尤其以現在自由市場的樣貌更是如此。不過，我喜歡我們今年夏天所做的一切，包含圍繞他、圍繞里夫斯（Austin Reaves）建隊，也替球隊帶來大量深度。」

湖人休賽季第一優先任務，就是續留里夫斯。完成這項工作後，球隊把重點轉向尋找一名能與唐西奇、里夫斯這組後場搭配的長期主力中鋒。湖人相信，他們已經在凱斯勒（Walker Kessler）身上找到理想人選。

此外，湖人也希望提升整體板凳深度，加入更多年輕、具備運動能力，且功能屬性組成不同的球員。佩林卡與瑞迪克都認為，球隊透過補進葛萊姆斯（Quentin Grimes）、瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）、塞克斯頓（Collin Sexton）、威廉斯（Ziaire Williams）與塞布爾（Matisse Thybulle），已經在這方面取得成果。

佩林卡表示：「我認為打造冠軍陣容是一個永續的過程，你永遠不會真正完成這項工作，也永遠不會滿足。你總是想讓陣容更完善、再增加更多東西，所以這是一個以過程為核心、而且一直在變化的目標。你永遠不會停止建構陣容。」

佩林卡也坦言，沒有任何一個休賽季能讓球隊把所有想完成的清單全部打勾，但他認為湖人已處理幾個最主要課題，後續補強與調整仍會持續進行。他說：「就像JJ提到的，沒有一個休賽季能讓你完成每一件希望做到的事。但我們覺得幾個重點已經完成，工作仍會繼續。我們相信自己正走在成為一支非常有競爭力、具備冠軍層級球隊的路上。」

湖人距離上一次打進NBA總冠軍賽並奪冠，已經快要滿7年。過去6個賽季中，湖人有5個賽季打進季後賽，2023年還曾闖進西區決賽。不過，對湖人而言，季後賽之旅從來不被視為最終成就，這支球隊與這座城市真正衡量成功的標準，始終是總冠軍。

瑞迪克對今年陣容給予高度評價，也表示這可能是他自2024年接掌湖人以來，球員彼此連結感最強的一支球隊。他認為，冠軍不只靠場上天賦與技術贏得，還仰賴球員在場下養成的習慣、日常規律與團隊信任，而他相信這些基礎會在本季逐漸開花結果。

瑞迪克表示：「我們心態的一部分，就是每天都要成長，並逐步成為一支冠軍層級球隊。9月29日沒有任何球隊就是冠軍層級，聯盟裡沒有球隊在那一天就已經是冠軍等級。這是一個貫穿整季的持續過程。」

他也指出，佩林卡在這個過程中有自己的責任，他身為總教練也有任務，球員同樣必須投入其中。瑞迪克說：「Rob在這件事上有他的工作，我也有我的工作，我們的球員也有自己的工作。我有信心，我們今年會發展成一支冠軍層級球隊。」

對湖人來說，唐西奇時代已經展開，但球團也清楚，這不是一次休賽季就能完成的速成計畫。從續留里夫斯、補進凱斯勒，到增加多名年輕功能型球員，湖人正一步步替新核心建立完整支援體系；真正的考驗，將是這套陣容能否在漫長球季中完成磨合，並把洛杉磯一貫的冠軍期待，轉化成實際競爭力。