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NBA／溫班亞瑪拒博弈代言更批可悲 杜蘭特淡回：每個人有自己的選擇

聯合新聞網／ 綜合外電報導
杜蘭特與溫班亞瑪。 美聯社
杜蘭特與溫班亞瑪。 美聯社

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火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）近日被問到馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）拒絕替運動博弈平台宣傳的發言時，並未正面表態，只淡淡表示每個人都會做自己的選擇，這件事與他無關。

溫班亞瑪先前在馬刺訓練營受訪時明確表示，自己絕不會代言運動博弈網站，還直言看到部分NBA球員替博弈平台宣傳，讓他感到「非常可悲」。這番話引發外界討論，也讓一些與博弈品牌有合作關係的球星成為媒體追問焦點，其中就包括杜蘭特。

當杜蘭特被問到如何看待溫班亞瑪的說法，他回應：「那是Wemby，他會做他自己會做的事。那跟我沒有關係。」杜蘭特接著說：「我真的完全沒有在想那個問題。人們會做自己想做的事。」

溫班亞瑪日前被問到是否可能替運動博弈平台宣傳時，回答相當直接。他說：「絕對不會，我永遠不會那麼做。老實說，看到有些球員推廣這些東西，我覺得非常可悲。每個人都可以做自己想做的事，但不包括我。」

杜蘭特對此回應格外受到注意，原因是他本身與FanDuel有合作關係。這名火箭球星自2022年起就擔任FanDuel的付費代言人與品牌大使，而FanDuel正是美國知名運動博弈公司。

當媒體進一步追問，從道德層面來看，他是否曾思考過自己替運動博弈品牌宣傳的影響時，杜蘭特仍維持相同態度。他說：「就像我說的，人們在外面會做自己想做的事。但沒有，我沒有想過那件事。」

近年NBA與運動博弈、預測市場平台的連結越來越密切，也有多名高知名度球星參與相關合作。除了杜蘭特與FanDuel合作外，詹姆斯（LeBron James）與Polymarket有合作關係，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也與Kalshi有所連結。

溫班亞瑪選擇公開劃清界線，杜蘭特則強調各自選擇不同，兩人的回應也呈現出不同世代球星對商業代言與個人價值觀的差異。

隨著運動博弈在職業體壇影響力持續擴大，球員如何看待自身代言角色與社會影響，也勢必會更受關注的議題。

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