NBA／魔術新帥點名班凱羅、華格納 盼雙核心帶隊突破首輪魔咒

奧蘭多魔術新任總教練史威尼（Sean Sweeney）即將迎接執教生涯首個訓練營，日前他在受訪時談到球隊備戰狀況，特別稱讚兩大核心班凱羅（Paolo Banchero）與華格納（Franz Wagner）整個休賽季展現出的訓練態度與領導力，認為他們已經開始為新賽季的魔術建立標準。

「首先，最讓人印象深刻的是，他們相處起來很愉快。他們今年夏天的訓練習慣堪稱典範。當我們談到希望有些球員打出很棒的一年時，當然我們希望所有球員都如此，但特別談到他們兩個，我們希望他們為球隊想成為的樣子、想建立的文化設下標準。」史威尼表示。

史威尼認為，班凱羅與華格納不只是口頭上扮演領袖，而是已經透過實際行動產生影響。他說：「他們在訓練習慣與以身作則的領導方面做得非常好。對我來說，他們做得最棒的一點，是他們的行動讓他們的聲音更有份量，不只是在隊友面前，也包括教練團。從這個角度來看，他們顯然擁有天賦與技術，而我們希望善用並最大化這些能力。」

這樣的領導力對魔術格外重要，因為球隊過去3個賽季都在季後賽首輪止步，新賽季最大的目標就是跨過這道關卡。班凱羅上季仍是魔術進攻核心，例行賽出賽72場，平均繳出22.2分、8.4籃板、5.2助攻。季後賽首輪面對底特律活塞時，他在7場系列賽中進一步提升表現，平均攻下26.3分、9.0籃板、6.3助攻。

華格納上季則平均貢獻20.6分、5.2籃板、3.3助攻，投籃命中率48.1%，但受到傷勢影響，例行賽只出賽34場。他在季後賽對活塞的系列賽出賽4場，平均拿下16.8分，之後因傷缺席最後3場。魔術當時一度在系列賽取得3勝1敗領先，卻連輸3場遭到逆轉，最終再次倒在首輪。

除了班凱羅與華格納，史威尼也看重陣中其他主力的角色。魔術新賽季仍將倚重貝恩（Desmond Bane）、薩格斯（Jalen Suggs）與卡特（Wendell Carter Jr.）等人，希望把這套已有季後賽經驗、但尚未突破首輪的陣容整合到更高層次。

史威尼形容貝恩是「領導力與團隊精神的具體化」，並指出教練團接下來的任務，就是把每名球員不同特質融合在一起。他說：「這些球員在各方面都展現出不同東西，能看到這點令人興奮。現在，我們的工作就是把它塑造起來、融合在一起，讓我們能得到更多。」

這也符合史威尼希望在執教首季建立的球隊樣貌。他強調競爭、連結，以及心理與身體層面的強韌度，希望魔術能以整體方式運作，而不是只依賴個別天賦。進攻端方面，他希望球隊能加快推進節奏，透過傳球、掩護創造機會，同時保持紀律。防守端則要求魔術控制持球者、打得更有對抗性，同時持續保護禁區與三分線。

在連續季後賽失利後，魔術新賽季勢必面臨更高期待。不過，史威尼並不希望球隊逃避外界壓力，而是要擁抱期待，並建立比外界更高的內部標準。

史威尼說：「我們希望從每天創造的環境開始。所以，我們對自己的標準與期待，會比任何外界加在我們身上的都更高。如果我們能做到這點，就會處在能執行我們想做事情的位置。」