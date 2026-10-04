NBA／匿名球探狠批莫蘭特體態不佳 質疑搭檔里拉德組合難成功

波特蘭拓荒者新賽季還沒正式開訓，剛轉戰球隊的明星後衛莫蘭特（Ja Morant）就先受到外界質疑。一名匿名NBA球探近日對莫蘭特做出相當嚴厲的評價，直指這位前明星球員「身體狀態不合格」，並懷疑他與里拉德（Damian Lillard）搭檔後場的效果恐怕不會理想。

根據《Sports Illustrated》記者西爾弗曼（Blake Silverman）報導，這名球探談到莫蘭特時毫不留情，認為他的膝蓋狀況、體能維持、投射能力與防守條件，都讓拓荒者新後場存在不少疑慮。

這名球探表示：「他的膝蓋不好，也不太在身體狀態上下功夫。我很懷疑他會突然變成菁英等級射手，而且他身材偏小。所以你會看到一名膝蓋有問題、不擅防守、身材小、不能投籃、體態也不佳的小後衛，和另一名同樣身材不大、防守不好的後衛搭檔，只是後者能投籃，也就是里拉德。這大概會很辛苦。」

拓荒者今年休賽季從曼菲斯灰熊交易得到27歲的莫蘭特，他即將在下周以新成員身分展開訓練營。莫蘭特過去曾被視為聯盟最具觀賞性與爆發力的年輕球星之一，但近年出勤率與場外風波不斷，使他的身價與外界評價明顯受影響。

這名匿名球探也質疑莫蘭特能否穩定出賽，不過他認為，來到波特蘭後，拓荒者看到莫蘭特上場的機會，可能仍比灰熊上季更多。他說：「我們可能會看到一個比較能上場的Ja，他也許會打一些比賽。」

出賽穩定性確實已成為莫蘭特近年最大問題之一。這位前選秀榜眼生涯單季例行賽最多只打過67場，且那已是2019-20年菜鳥球季的事。2023-24年賽季他僅出賽9場，當中也受到25場禁賽影響；2024-25年賽季出賽50場，上季則只打了20場。

不過，並非所有人都看衰莫蘭特與里拉德的搭配。前NBA總教練卡勒西莫（P.J. Carlesimo）近期接受訪問時，就對拓荒者新版後場抱持更樂觀看法。他相信里拉德的籃球智慧與調整能力，能幫助這組後場找到共存方式。

卡勒西莫表示：「我不認為這有什麼疑問。不是說Ja沒有能力調整，而是Dame是一名非常聰明的球員。Dame會想辦法解決問題，他會做任何能讓兩人都發揮的事，也會主動確保Ja能重新變回Ja。」

他也補充，里拉德沒有不必要的自我意識，會願意為球隊與搭檔做出調整。卡列西莫說：「Dame的比賽內容太出色了，他也非常聰明。他會做自己需要做的事，繼續成為Dame，同時他沒有那種負面的自我。他會確保事情能對Ja順利運作。」

卡勒西莫也希望莫蘭特能找回早年讓他2度入選明星賽的狀態。他說：「有些人可能忘了，當時大家曾說他是聯盟門面。不是好球員而已，而是非常驚人的球員。你會很喜歡看他打球。我只是希望他能回到以前那個樣子，或至少接近那個水準，打出他能打出的比賽。」

莫蘭特最近一次入選明星賽是在2022-23年賽季，當時他平均繳出26.2分、8.1助攻、5.9籃板，是灰熊進攻體系最重要的發動機，也曾被視為足以改變比賽節奏的頂級後衛。

如今莫蘭特來到拓荒者，外界對他的看法明顯兩極。一方面，有球探擔心他的健康、體態、防守與外線問題會讓他和里拉德搭檔變得困難；另一方面，也有人相信里拉德的經驗與智慧，能幫助莫蘭特重新找回狀態。

對拓荒者而言，莫蘭特新賽季能否穩定出賽、維持足夠體能，並與里拉德形成互補，將直接決定球隊後場改造是否成功。