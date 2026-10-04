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NBA／76人辦對抗賽吸萬名球迷 詹姆斯秀空中接力灌籃

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
76人季前舉行了一年一度的「藍白對抗賽」。 美聯社
76人季前舉行了一年一度的「藍白對抗賽」。 美聯社

2026名古屋亞運

76人季前舉行了一年一度的「藍白對抗賽」，吸引約1萬名球迷進入球場觀戰，親眼觀賞穿上費城戰袍的「小皇帝」詹姆斯和布朗（Jaylen Brown）表現。

藍白對抗賽過往是在76人發展聯盟球隊位於特拉華州的主場舉行，今年為了滿足球迷對「四巨頭」的濃厚興趣，才改到76人主場進行，比賽前一小時就出現排隊人龍。

身為球迷焦點，詹姆斯說：「能夠把訓練學到的東西帶到比賽場上，在球迷面前展現出來，這是我們朝著目標邁出的重要一步。」

76人的新陣容不但球迷期待，長期擔任球場播報的科德（Matt Cord）也決定復出，今天用球迷熟悉的聲音宣布了藍隊的先發陣容，從第一個唱名的馬克西（Tyrese Maxey）、第二位的埃奇庫姆（VJ Edgecombe），再來是布朗、詹姆斯和效力76人13年的明星中鋒安比德（Joel Embiid），每個人都獲得球迷的歡呼聲。

安比德強調，球隊熱愛也需要球迷，希望球迷成為球隊的一份子，「我在媒體日上也提到過，對於一支第一年才組建起來的球隊來說，想要贏球非常困難，所以我們需要竭盡全力，無論是來自球館裡的每個人、球迷，還是外界，我們都需要團結一致，需要一切可能的支持。」

76人並沒公佈這場對抗賽的數據，不過詹姆斯找到跟進的安比德，馬克西和凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）都住供給詹姆斯空中接力灌籃，展現出新團隊的磨合效果，安比德也秀出灌籃。

詹姆斯加入76人後只進行4次官方訓練，不過他和安比德2024年巴黎奧運就曾合作，他提到和兩年前不同之處是，安比德現在健康狀況更好，沒有缺席任何一次訓練。」他提到，有時就算安比德想上場，球團也會不得不讓他休息，現在狀況不同，「所以一切很好，實際上，是很棒。」

這場對抗賽只打了三節，每節10分鐘，比賽從80：80開始，模擬正式賽程狀態，詹姆斯說：「和一些隊員一起上場比賽，找找節奏，這很好，同時也不能過度訓練，因為我們在訓練中投入很多精力，力求例行賽開始前完善戰術，但季前我們還會有很多機會。」

76人 詹姆斯 NBA

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