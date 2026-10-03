NBA／唐西奇爭監護權提「海牙公約」 盼申請將兩女兒帶到洛城

洛杉磯湖人球星唐西奇（Luka Doncic）正陷入女兒監護權爭議。據《California Post》引述消息來源確認，唐西奇已提出「海牙公約」相關申請，希望讓2名女兒從斯洛維尼亞前往美國。

根據美國國務院說明，這類申請主要目的在於「組織或確保有效行使對子女的探視權」。消息人士透露，唐西奇這次申請是在斯洛維尼亞提出，他希望能讓2歲的加布里耶拉（Gabriela）與9個月大的奧莉維亞（Olivia）前往洛杉磯。

唐西奇即將展開效力湖人的第3個賽季，目前正與前未婚妻戈爾特斯（Anamaria Goltes）處於監護權爭議之中。戈爾特斯目前人在斯洛維尼亞，並與2名女兒待在當地。

為了陪伴家人，唐西奇今年夏天大多時間留在斯洛維尼亞，還安排湖人球員前往他的家鄉舉行迷你訓練營，讓他在備戰新賽季的同時，也能繼續待在女兒身邊。

隨著新球季訓練營即將開始，唐西奇上周已返回洛杉磯。在湖人媒體日上，他手上戴著女兒替他製作的手環。回到洛杉磯前，他也曾在Instagram貼出女兒照片，並以斯洛維尼亞文寫下：「G+O，不管爸爸人在世界哪裡，沒有一天妳們不在我心裡。無論我去哪裡，妳們永遠都和我在一起。我愛妳們！」

唐西奇今年夏天也沒有代表斯洛維尼亞國家隊出賽，主要原因就是希望把時間留給孩子。他今年5月曾在Instagram發文表示：「我愛我的女兒勝過一切，她們永遠會是我生命中的第一順位。」

他當時也提到，自己持續努力爭取2名女兒的共同監護權，但不得不在今夏是否旅行並代表斯洛維尼亞國家隊出賽，以及是否陪伴女兒之間做出艱難選擇。唐西奇表示：「很遺憾，過去8個月來，我要見到她們變得極為困難。」

對唐西奇來說，新賽季即將展開，他在場上仍被期待帶領湖人衝擊佳績，但場下的家庭與監護權問題，同樣成為他目前最重要的課題。他多次公開表達對女兒的重視，也希望透過法律程序，爭取與孩子相處的權利。