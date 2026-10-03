NBA／拓荒者新主播上任數小時遭撤換 昔厭女歧視言論曝光踩紅線

波特蘭拓荒者才剛宣布新任電視賽事主播人選，就在數小時後火速撤回任命。原本獲聘擔任新球季播報主播的貝爾（Braiden Bell），因過去在社群平台X上的舊發文被翻出，內容涉及厭女與種族歧視言論，拓荒者隨即宣布不再與他合作。

相關爭議貼文出現在2012年與2013年，當時貝爾大約15歲。這些貼文內容包括針對「亞洲人」的負面評論，也曾使用侮辱女性的字眼形容女性。如今貝爾已經29歲，事件曝光後，拓荒者在短時間內做出切割決定。

根據波特蘭當地媒體KGW報導，該台記者發現這些舊貼文後，曾在拓荒者正式宣布撤換貝爾前，向球團尋求回應。拓荒者隨後發表聲明，強調球隊對種族歧視、性別歧視或任何有害言論採取零容忍立場。

拓荒者聲明指出：「波特蘭拓荒者對種族歧視、性別歧視或有害言論零容忍。我們近期宣布的逐球播報主播過去在社群媒體上的貼文，明顯違反球隊與聯盟政策，也違背我們的價值與期待。因此，我們不會繼續與這位主播合作。」

球團也坦言，這次人事審核過程沒有達到應有標準，並向球迷致歉。聲明中提到：「在這次流程中，我們沒有達到自己設定的門檻，對此我們向拓荒者球迷與RipCity道歉。我們堅信，每一位屬於RipCity的人都應該感到被歡迎與安全，我們會確保新任主播能反映這些價值。我們會做得更好。」

《紐約郵報》日前查看貝爾的X帳號時，部分含有爭議用語的貼文仍能被看到。KGW指出，其中一則2012年12月9日的貼文寫道，自己「一點都不是種族主義者」，但接著又稱「亞洲人」讓他感到惱火，並附上「#Honest」標籤。

KGW報導也提到，貝爾在數周前另一則貼文中，以侮辱性字眼提及女性；2013年2月13日，他又發布類似「10號走道有蕩婦警報」的文字。報導同時指出，該台並未發現貝爾成年後仍有類似冒犯性貼文。

貝爾原本被拓荒者找來接替長年擔任球隊轉播的卡拉布羅（Kevin Calabro）。卡拉布羅先前向《The Oregonian》透露，自己之所以離開，是因為球團提供的續約條件不理想。拓荒者原本在當天稍早宣布聘用貝爾，沒想到短短數小時內就因舊社群言論爭議急轉直下。

貝爾2019年畢業於亞利桑納州立大學，曾替加州浸信會大學與亞利桑納州立大學在ESPN+轉播賽事，之後也曾擔任鳳凰城太陽G聯盟球隊的主播，也替WNBA鳳凰城水星轉播。事件爆發後，截至目前貝爾尚未公開回應遭拓荒者撤換一事。