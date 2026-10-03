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NBA／安海瑟薇「終極二選一」 奧斯卡獎吸引力竟不如尼克二連霸

聯合新聞網／ 綜合外電報導
安海瑟薇再次證明自己對紐約尼克的熱愛毫不動搖。 路透
安海瑟薇再次證明自己對紐約尼克的熱愛毫不動搖。 路透

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好萊塢知名影星安海瑟薇（Anne Hathaway）再次證明自己對紐約尼克的熱愛毫不動搖。日前她登上《吉米A咖秀》時，在節目遊戲中被迫做出選擇，結果她毫不猶豫把「尼克再拿一座總冠軍」放在「再拿一座奧斯卡」之前，讓現場觀眾立刻爆出掌聲與歡呼。

安海瑟薇在節目中與主持人吉米・法倫（Jimmy Fallon）玩名為「史上最棒的事」的遊戲，規則是從兩個選項中挑出比較重要的一個，另一個則必須「永遠放棄」。當法倫拿出兩張卡片，一張寫著「再拿一座奧斯卡」，另一張寫著「尼克再拿一座總冠軍」時，身為紐約市出身、從小就是尼克球迷的安海瑟薇，直接把代表奧斯卡獎座的卡片放下，一句話都沒說。

這個選擇瞬間點燃在攝影棚的現場觀眾，大家立刻鼓掌喝采。安海瑟薇也笑著說：「我的神經系統對這個選擇的反應真的很強烈。」

尼克在2026年總冠軍賽5戰擊敗馬刺，拿下隊史相隔53年的總冠軍。對紐約球迷來說，這座冠軍意義非凡，也讓安海瑟薇這次毫不遲疑選擇尼克再度奪冠，更顯示她對家鄉球隊的深厚情感。

安海瑟薇曾在2013年以電影《悲慘世界》中的芳婷一角，拿下奧斯卡最佳女配角獎。不過，在這場節目遊戲裡，即使是再添一座奧斯卡，也比不上尼克再度登頂。

節目前段，吉米也送給安海瑟薇一件尼克球星阿努諾比（OG Anunoby）親筆簽名球衣，讓她當場驚喜喊道：「你是認真的嗎？我的天啊！」隨後她立刻把球衣穿上。

尼克還特別為正在懷孕的安海瑟薇準備一籃送給寶寶的禮物，並附上一張由阿努諾比簽名的卡片，上面寫著「獻上我最好的祝福」。安海瑟薇開心表示：「我真的太興奮能拿到我的球衣了。」

事實上，安海瑟薇早在今年4月登上同一節目時，就曾向法倫透露，自己一度考慮穿阿努諾比球衣上節目。她當時表示，因為「當我在現場看球時，我希望他們知道我知道他們是誰，也知道他們會贏。」

巧合的是，就在那次節目播出隔天，阿努諾比在季後賽首輪第6戰攻下29分，幫助尼克擊敗老鷹，完成一場具歷史意義的系列賽晉級勝利。

許多人都說安海瑟薇（Anne Hathaway）是尼克的幸運女神。安海瑟薇從2024年在麥迪遜花園廣場場邊看球時，就成了阿努諾比的球迷。當時阿努諾比差點衝撞到她和她兒子坐的位置。

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