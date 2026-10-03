NBA／唐斯奪冠後父親狂嗆巴特勒 格林力挺隊友：真正比較還沒結束

金州勇士老將格林（Draymond Green）近日公開力挺隊友巴特勒（Jimmy Butler），回應唐斯（Karl-Anthony Towns）父親老唐斯（Karl Towns Sr.）對巴特勒的批評。雖然格林強調，他尊重老唐斯的個人看法，但他並不認同只因唐斯隨紐約尼克拿下NBA總冠軍，就能直接斷定他已經超越巴特勒。

格林在最新一集《The Draymond Green Show》中談到此事時表示：「Jimmy就是Jimmy，Jimmy會繼續是Jimmy。至於誰超越誰，我想那是你們大家要去辯論的事。我不會加入那個辯論，那是老唐斯的想法。」

格林接著說：「我知道Jimmy就是Jimmy，這件事不會因為任何事情改變。Jimmy仍然有機會拿到總冠軍。所以我想對那位前輩說的是，如果Jimmy拿到總冠軍，那他們又站在哪裡？」

這場隔空交鋒源自《The Athletic》一篇長篇報導。文中老唐斯回顧兒子唐斯一路面對質疑、最終幫助尼克贏得2026年NBA總冠軍的過程，並談到唐斯多年來如何用表現回應外界批評。不過，老唐斯也把矛頭指向巴特勒，認為巴特勒當年與唐斯同在明尼蘇達灰狼時，讓唐斯貼上了負面標籤。

巴特勒當年曾公開形容唐斯「軟」，這番評語在多年來成為外界嘲諷唐斯的來源之一；直到唐斯在尼克奪冠過程中扮演關鍵角色，才讓這些質疑逐漸被翻轉。對身為父親的老唐斯來說，看到兒子長年被不實批評攻擊，顯然相當難受。

老唐斯說：「身為父親，聽到人們說那些不真實、負面的話來貶低他，真的讓我很受傷。但最後，一切都有回報了。Jimmy沒有總冠軍，Karl已經超越他了。」

不過，格林認為，若要真正討論巴特勒與唐斯之間的定位，前提應該是等巴特勒也拿下總冠軍後再來比較。他不願直接認定唐斯因為已經奪冠，就必然完成對巴特勒的超車。

格林表示：「如果Jimmy拿到總冠軍，Karl也拿到總冠軍，那他們到時候站在哪裡？我想這才會是我的問題。」

巴特勒目前仍在從去年遭遇的前十字韌帶撕裂傷勢中復原，他何時能正式回到勇士陣中仍未確定。勇士新賽季能否重返爭冠行列，很大程度上也取決於巴特勒復出後能否恢復狀態。