NBA／唐西奇休賽季肉體大改造 重回菜鳥年後最佳精瘦體態

湖人球星唐西奇（Luka Doncic）休賽季體態明顯改變，根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）透露，唐西奇目前可能是自菜鳥球季以來最精瘦的狀態，顯示他在傷勢恢復與體能調整上投入大量心力，準備迎接湖人生涯新的完整球季。

麥克馬洪在節目中表示：「我確實認為Luka現在是自菜鳥年以來最精瘦的狀態。我記得Luka菜鳥年官方登錄體重是218磅（約98.9公斤），實際上可能大概是230磅（約104.3公斤）左右，而他現在看起來差不多就在那個範圍。」

這項說法也與先前斯洛維尼亞媒體《SportKlub.si》的報導相符。該媒體指出，唐西奇在斯洛維尼亞進行休賽季最後階段備戰時，體重約為約231磅（約105公斤），已經落在球隊與訓練團隊期待的範圍內。

報導提到：「他的體重也已經在理想範圍內，非官方數字甚至來到105公斤。」而湖人上季官方登錄唐西奇體重為104公斤（約230磅），與目前外界推估相差不大。

《SportKlub》也指出，現年27歲的唐西奇已經很久沒有處於如此充分準備的身體狀態。唐西奇今年休賽季的訓練計畫，初期主要放在恢復2025-26年賽季期間累積的傷勢，隨後才逐步轉向體能與狀態提升。

唐西奇上季尾聲遭遇左腿腿後肌二級拉傷，傷勢不只讓他的例行賽提前結束，也迫使他錯過湖人整個季後賽之旅。受傷前，他在64場例行賽中平均繳出33.5分、7.7籃板、8.3助攻，投籃命中率47.6%，三分命中率36.6%，生涯第2次奪下得分王。

今年夏天，唐西奇沒有代表斯洛維尼亞國家隊出賽，主因是他選擇花更多時間陪伴2名女兒。不過，他並未因此中斷籃球訓練，仍持續進行個人技術訓練，也在休賽季於斯洛維尼亞安排湖人小型訓練營，讓部分隊友提前磨合。

長期私人訓練師馬切克（Anze Macek）這次仍在唐西奇備戰過程中扮演核心角色。馬切克過去在唐西奇效力獨行俠期間就一直與他合作，即使唐西奇轉戰洛杉磯後，雙方合作關係也延續下來。

對湖人而言，唐西奇的體態與健康狀況將是新賽季最重要的觀察重點。隨著球隊正式進入以他為核心的新階段，若唐西奇能以更精瘦、更健康的身體狀態出發，不只將有助於降低傷病風險，也可能讓他在攻守轉換、持球突破與長時間主導比賽時更具效率。