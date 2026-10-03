NBA／火箭將是最後一站？ 38歲杜蘭特享受當下：沒在想退休

休士頓火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）即將迎接NBA生涯第20個賽季，不過對於退休話題，或者休士頓是否可能成為他職業生涯的最後一站，他目前都沒有太多想法。日前在火箭媒體日上被問到是否曾考慮未來以火箭球員身分退休時，杜蘭特明確表示，自己現在只專注於眼前。

「不，我沒有在想那類事情。我很享受每天來工作的感覺，和大家一起經歷這個過程很有趣。」杜蘭特說。

他也補充，未來會發生什麼沒有人能預測，但至少此刻，他仍然享受走進球館、投入工作的感覺。杜蘭特表示：「誰知道接下來或未來會發生什麼？但現在，我很享受出現在工作崗位上。」

杜蘭特上季轉戰火箭後，成為球隊進攻主軸之一，同時也扮演年輕陣容中的資深領袖。火箭希望在競爭激烈的西區打出聲勢，而杜蘭特的經驗、得分能力與場上判斷，正是球隊提升層級的重要關鍵。

上季杜蘭特平均繳出26.0分、5.5籃板、4.8助攻，投籃命中率高達52%，三分命中率也有41%，最終入選年度最佳第二隊。即使已進入生涯後段，他仍維持極高進攻效率，也是聯盟最難防守的得分手之一。

現年38歲的杜蘭特目前與火箭合約仍涵蓋2026-27年賽季，本季薪資為4390萬美元，屬於2年9000萬美元合約的一部分。他在2027-28年賽季還握有價值4610萬美元的球員選項。

杜蘭特目前已有資格與火箭提前續約，不過雙方尚未達成長期協議。對火箭而言，是否繼續以杜蘭特作為短期爭勝核心，將牽動球隊未來幾年的建隊方向；對杜蘭特來說，合約與退休話題暫時都不是他最想討論的重點。