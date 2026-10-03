NBA／現役第7人！米契爾續約愛迪達 個人簽名鞋推進第10代

騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）與愛迪達（Adidas）延續長期合作關係。根據報導，米契爾已經與愛迪達簽下新的多年延長合約，雙方合作將持續推動他的個人簽名鞋系列，並一路延伸至第10代。

這份續約不只代表米契爾與愛迪達的合作關係繼續深化，也讓他即將達成一項少見里程碑。隨著簽名鞋系列推進至第10代，米契爾將成為現役NBA球員中，第7位能與同一品牌推出至少10代個人簽名鞋的球員。

前面6人分別是詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）、哈登（James Harden）、里拉德（Damian Lillard）、湯普森（Klay Thompson）。

米契爾自2017年進入NBA後，就一直與愛迪達合作。他的首款個人簽名鞋則是在進入聯盟2年後正式推出，此後逐漸建立屬於自己的鞋款系列，也成為愛迪達籃球線的重要代表人物之一。

這次合作內容並不只限於球鞋。根據協議，愛迪達也將提供額外資源給米契爾高中母校。這些資源預計將用來幫助來自資源不足社群的學生，獲得更多教育機會，也讓米契爾的商業合作延伸到回饋教育與社區層面。

現年30歲的米契爾上季在騎士依舊維持高水準表現，出賽70場，平均繳出27.9分、5.7助攻、4.5籃板、1.5抄截，連續第7年入選明星賽，獲選年度最佳第二隊。作為騎士主力得分手與球隊門面，他在場上的穩定表現，也持續強化個人品牌影響力。