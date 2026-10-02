NBA／坦言「跑者膝」仍是隱憂！勇士柯瑞：現在知道如何處理

勇士隊超級巨星柯瑞（Stephen Curry）上季飽受「跑者膝」影響，出賽數大幅降低。他近日受訪時坦言，膝蓋狀況仍是一項隱憂，但現在已了解問題所在，知道如何處理。

柯瑞接受《ABC7 News》訪問時談到自己的跑者膝，「這確實是需要擔心的問題，但現在知道到底是什麼後，就可以提前去處理，讓我在場上做自己該做的事。我希望能為球隊出賽，同時也做好所有準備，確保膝蓋能恢復，讓我大多數比賽都能站上場。」

柯瑞形容跑者膝已成為新常態，「我不怕這樣說，因為我現在知道自己面對的是什麼，這只是要我用稍微不同的方式處理事情，但我還是能繼續打球。」

近期訓練結束後，有人看見柯瑞雙膝都綁著冰袋，柯瑞笑說：「只是保養而已，我們休息室有個玩笑，訓練後如果需要5袋冰，就代表該退休了。我現在只有2袋，所以沒事，我們很好，我還有很多本錢可以用。」

現年38歲的柯瑞上季只出賽43場，平均繳出26.6分3.6籃板4.7助攻。儘管他有資格簽下2年1.367億美元合約，但他自願降薪，簽下2年1.16億美元延長合約。新賽季將是柯瑞生涯第20個賽季。