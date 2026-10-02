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NBA／勇士先發5人暫定！柯爾大讚波傑：體系運轉重要一環

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）。 路透
勇士後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）。 路透

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勇士隊今天展開訓練營，據勇士記者強森（Dalton Johnson）報導，總教練柯爾（Steve Kerr）證實，季前熱身賽首戰的先發陣容將是柯瑞（Stephen Curry）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、倫德伯格（Yaxel Lendeborg）、格林（Draymond Green）與霍福特（Al Horford）。

勇士即將在美國時間周日展開季前熱身賽，對手是快艇隊。柯爾談到先發陣容時表示，「前場尺寸非常好。柯瑞和格林一起打球時，本來就有很好的組織能力，霍福特也能提供空間。而且霍福特、倫德伯格和波傑姆斯基這3人都能投三分，也都有處理球能力。這是一套很均衡的陣容，開幕戰能不能這樣排，考量霍福特的年紀、上場時間等等，現在誰也不知道。但至少目前為止，我們會先這樣排先發。」

今天表現最亮眼的球員是波傑姆斯基，柯爾表示：「訓練營進入第3天，他目前打得非常好。這就是我們喜歡波傑姆斯基的地方。他很會閱讀比賽、攻擊角度，也很懂裁判尺度。他能運球、傳球、投籃。暫停後，你可以把他擺在任何位置，真的非常全面，而且是讓整套體系運轉起來非常重要的一環。」

勇士首輪新秀倫德伯格也大讚波傑姆斯基：「他是頂級得分手，幾乎每次我們做快攻練習，他都可以很輕鬆殺進去，操控防守、製造2+1，或很容易站上罰球線，這是我很快就注意到的事。」

倫德伯格與老將格林的關係已拉近，他透露格林跟他說，「今年必須更有侵略性。要相信自己，上場後多做一些額外的事，不要永遠都只想當組織者。」

對於生涯首戰就和柯瑞、格林一起先發，倫德伯格表示，「對我來說，生涯第一場比賽就能和他們一起打，肯定會非常棒，也能學到很多東西。因為我覺得自己有點混亂。這是讓我能在比賽中持續提問的機會，對我之後的成長一定有很大幫助。」

勇士 Stephen Curry Draymond Green Brandin Podziemski Yaxel Lendeborg Al Horford

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