NBA／費城戰力升級！馬克西不再只想證明天賦 盼以贏球定義自我價值

費城76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）近期在訓練營期間談到目標時明確表示，自己現在最在意的已不是單純展現個人能力，而是如何帶領球隊贏球。他認為自己已經證明具備足夠天賦，接下來希望外界以勝負來評價他的價值。

馬克西表示：「我現在已經到了這個階段，我已經展現過自己在天賦上能做到什麼。當然，我還會繼續變得更好，但我希望被勝利來評價。如果我們贏球，那就是我希望被評價的方式。這真的是我現在最主要的心態，也是我的主要目標，就是想辦法贏球。」

現年25歲的馬克西上季打出生涯代表作，平均攻下生涯新高28.3分，已經成為76人不可或缺的核心後衛。不過，隨著76人陣容升級，新賽季他將不只是得分主力，也必須在更多不同角色之間轉換，協助球隊完成磨合。

馬克西也認為，過去幾年自己扮演過各種角色，這會成為新賽季的重要優勢。他說：「因為我打過很多不同角色，所以我有能力做很多不同的事情。我認為這對我自己和這支球隊都會是正面的。我可以持球，也可以打無球；我可以推轉換，可以接球投籃，可以利用掩護後接球，也可以打擋拆。」

76人今年訓練營備受關注，陣中擁有詹姆斯（LeBron James）、布朗（Jaylen Brown）、安比德（Joel Embiid）與馬克西等多名球星。馬克西也是訓練營開始後，這幾位核心球員中最早接受媒體訪問的人之一。

談到新加盟的布朗，馬克西也坦言，對方來到費城勢必需要時間適應。布朗過去長期效力波士頓，76人與塞爾蒂克又是東區宿敵，這樣的轉換對他來說並不容易。

馬克西說：「這對他來說非常陌生。想像一下，你在一個地方待了10年，然後來到這裡，來到一支你可能從以前就被訓練成要討厭的球隊。到目前為止一切都很好，尤其是我們才剛在季後賽擊敗波士頓。」

對76人而言，新賽季不只關乎豪華陣容能否兌現期待，也考驗每名球星如何調整角色。馬克西從過去的年輕後衛成長為球隊主力，如今更希望用勝利替自己定位。