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NBA／直言就是為了迪班薩擺爛！巫師21歲後衛：我們被限制

聯合新聞網／ 綜合報導
巫師21歲後衛卡林頓（Bub Carrington）。 法新社
巫師21歲後衛卡林頓（Bub Carrington）。 法新社

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巫師隊去年打出聯盟最差的17勝65敗戰績，如願拿到狀元選下迪班薩（AJ Dybantsa），巫師21歲後衛卡林頓（Bub Carrington）今天受訪時語出驚人，直言球隊就是為了迪班薩打球。

卡林頓今天受訪時直言，「我們並沒有被要求成為最好的自己。相反，我們被限制住了，因為球隊當時想要爭取迪班薩，這不是什麼秘密。」

儘管球隊會為了狀元擺爛是公開的秘密，但聯盟總裁席佛（Adam Silver）近年來嚴懲擺爛球隊，甚至更改選秀抽籤規則，卡林頓此話一出，網友們紛紛直呼聯盟要調查巫師。

卡林頓上季82場全勤，平均得到10.7分4.6助攻3.4籃板，三分命中率40.8%。新賽季巫師以楊恩（Trae Young）、戴維斯（Anthony Davis）和迪班薩為核心，被看好有望進入季後賽或附加賽。

巫師

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