NBA／溫班亞瑪拒代言運動博弈網站 直言球星推廣賭球「非常可悲」

馬刺當家少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）明確表態，自己不會替運動博弈網站或相關平台宣傳。近日他在訓練營練習結束後談到相關議題時，毫不猶豫地表示，這類合作不符合他的價值觀。

當被問到是否曾考慮替運動博弈網站代言時，溫班亞瑪直接回答：「絕對不會。我永遠不會那麼做。老實說，看到有些球員去推廣這些東西，我覺得非常可悲。每個人都可以做自己想做的事，但我不會參與。」

隨後，溫班亞瑪也被問到自己如何選擇要合作或宣傳的品牌。他坦言，過去金錢確實曾是考量因素之一，但現在已經不再是主因。他表示，自己拒絕過許多報酬更高的合作邀約，因為那些項目並不符合他的價值觀。

：「過去，金錢曾經是一個面向，但現在不是了。即使我這麼說，我也拒絕過很多、很多比我已經賺到的還要多的錢，因為那些事情不符合我的價值觀。現在，我想推廣的是能帶來正面影響、能有好影響力的東西，是能讓我分享訊息與價值觀的合作。」溫班亞瑪說。

他也進一步指出，職業球員本來就已經賺進大量收入，因此真正最強大的力量，不應只是金錢，而是影響他人的能力。溫班亞瑪說：「很明顯，我們賺了很多很多錢。但這不是我們最大的力量。我們最大的力量是啟發別人。我想用好的方式去啟發人，那是我能做到最強大的事。」

目前NBA有不少球星與運動博弈公司或預測市場平台有合作關係。詹姆斯（LeBron James）9月從DraftKings轉往Polymarket，杜蘭特（Kevin Durant）則與FanDuel合作，同時也是Kalshi投資人。

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今年2月成為Kalshi股東，當時他曾在X上發文表示：「網路上充滿各種意見，我決定是時候提出一些我自己的看法了。今天，我加入Kalshi成為股東。」不過這篇貼文後來已刪除。

此外，3屆MVP約柯奇（Nikola Jokic）也在2023年成為塞爾維亞品牌Superbet首位品牌大使。

根據NBA勞資協議，聯盟在球員合作規範上，將運動博弈業者與預測市場平台採取類似標準處理。球員不得宣傳任何與NBA相關市場的投注內容，但在部分限制下，仍可替運動博弈公司背書，或持有極小比例的股權投資。

相較於其他球星選擇與相關平台合作，溫班亞瑪這次則清楚劃出界線。他的發言不只表達個人立場，也凸顯新世代球星對商業代言與社會影響力的不同思考。