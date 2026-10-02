NBA／終結續約僵局！杜倫接受5年2億美元報價 活塞確立未來三大核心

底特律活塞與受限制自由球員杜倫（Jalen Duren）的續約僵局終於落幕。根據美媒報導，這名22歲明星中鋒已同意與活塞簽下5年2億美元（約新台幣64億元）合約，雙方在歷經數月拉鋸後，趕在「合格報價」期限前完成續約協議。

杜倫上季打出生涯代表作，場均攻下19.5分10.5籃板2助攻，不僅首度入選明星賽，更獲選年度最佳第三隊，幫助活塞打出單季60勝佳績。原本以他的表現，有資格爭取5年2.87億美元（約新台幣91.6億元）頂薪合約，但季後賽表現嚴重下滑，也讓整個談判過程變得複雜。

活塞在季後賽最需要杜倫成為康寧漢（Cade Cunningham）身旁第二核心時，他未能延續例行賽宰制力。數據顯示，杜倫在活塞14場季後賽中，平均僅有10.2分、8.5籃板、2.1助攻，和例行賽表現形成明顯落差，也讓球團對於是否給出頂薪合約更加保守。

杜倫與活塞從季末開始談判後，雙方關係一度陷入緊張。報導指出，活塞最初提出的報價讓杜倫感到不滿，他當時更傾向探索先簽後換，而不是與其他球隊簽下報價單，因為活塞大多可能選擇跟進匹配。

自由球員市場開啟初期，包括洛杉磯湖人與沙加緬度國王都曾安排與杜倫會面，但湖人後來改從猶他爵士以先簽後換方式取得凱斯勒（Walker Kessler），國王雖對交易有興趣，活塞卻無意以杜倫換來中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）。

談判期間，杜倫大多不在底特律，也缺席球隊非正式活動，包括康寧漢在聖地牙哥舉辦的小型訓練營，以及老闆戈爾斯（Tom Gores）在南加州的聚會。更讓雙方關係緊張的是，活塞曾在合約方案中加入口頭體重條款，要求杜倫每月接受球隊量體重。由於杜倫過去從未有明顯體重問題，生涯每季也至少出賽60場，這項條款讓他感到意外且不被尊重。據悉，活塞本周已將該條款移除，為雙方重新取得共識鋪路。

活塞籃球事務總裁萊登（Trajan Langdon）日前在媒體日坦言，自己整個休賽季都沒有直接與杜倫對話，也讓外界認為雙方關係已出現裂痕。雖然球團高層透過經紀團隊談判並不罕見，但總管與主力球員在整個過程中完全沒有直接溝通，仍相當不尋常。

不過，活塞內部對留下杜倫始終保持一致立場。萊登、總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）以及康寧漢在媒體日都表達希望杜倫歸隊的態度，這也解釋了為何活塞不願真正開啟先簽後換談判。

球隊在9月中先與湯普森（Ausar Thompson）完成5年1.55億美元菜鳥延長合約後，才重新推進杜倫續約案。活塞一度把報價從5年1.9億美元提高到5年2億美元，但杜倫當時仍曾拒絕，直到期限前才選擇接受。

杜倫原本可選擇接受1年960萬美元的合格報價，尋求在2027年成為完全自由球員，但這條路風險極高。

依照薪資上限預估，若他明年從其他球隊拿到4年頂薪，金額約為1.892億美元，加上今年合格報價，未來5年總共最多只能拿到約1.988億美元的薪資，仍低於活塞目前給出的2億美元合約。更重要的是，他若選擇合格報價，還必須承擔新賽季受傷或表現下滑導致身價受損的風險。

杜倫也成為2022年選秀梯隊最新一位拿到大型延長合約的球員。同梯的包括霍姆葛倫（Chet Holmgren）、班凱羅（Paolo Banchero）與威廉斯（Jalen Williams）都早已簽下頂級的5年2.39億美元合約，將在2026-27年起薪領到4120萬美元。

隨著杜倫完成續約，活塞已將康寧漢、杜倫與湯普森3名主要核心至少綁到2029-30年賽季。這份合約不只結束了休賽季最大懸案，也讓活塞得以在訓練營展開後重新把焦點放回球場。

對杜倫而言，5年2億美元代表球隊仍願意押注他的天賦；但新賽季他也必須證明，自己能把例行賽的明星身手帶進季後賽，真正成為活塞爭冠藍圖中的穩定支柱。