NBA／白曼巴說比楊恩還好 暴龍24歲控衛獲3年7.6億元合約

暴龍隊今天宣布與24歲防守型控衛希德（Jamal Shead）達成協議，簽下3年2400萬美元（約7.66億新台幣）延長合約，附帶第3年球隊選項。

希德2024年選秀二輪第45順位被選中，上季在暴龍82場全勤，平均上場22.6分鐘，攻下6.6分5.4助攻0.9抄截，投籃命中率僅36.7%，三分命中率32.1%，最佳第六人票選第12名。

希德今天受訪時表示，「能這麼早就把事情敲定真的很棒。這些人相信我，相信我能為球隊帶來的東西。被球隊需要的感覺真好，我會盡一切努力，確保他們對我的信任不會白費，我真的很興奮。」

塞爾蒂克隊名將「白曼巴」斯卡拉布里尼（Brian Scalabrine）上季曾給希德好評價：「以現在NBA來說，我認為希德可能比楊恩（Trae Young）更好。希德能防守、能轉移球，也能突破到籃下製造機會；楊恩則不防守。」