NBA／榜眼羅素淪落CBA遭酸爆 魔獸、前勇士後衛力挺：哪裡好笑

前明星後衛羅素（D'Angelo Russell）在遭灰熊釋出後，確定離開NBA轉戰中國CBA上海久事大鯊魚，消息曝光後卻引來不少美國球迷嘲諷。對此，前勇士後衛庫克（Quinn Cook）、名人堂球星霍華德（Dwight Howard）與「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）皆公開替羅素抱不平，直言無法理解為何要嘲笑球員到中國打球。

羅素與上海大鯊魚完成簽約的決定在社群媒體掀起熱議，不少球迷更製作迷因，嘲笑這名前NBA全明星後衛如今只能離開聯盟前往中國打球。

同樣曾效力湖人，並擁有2枚NBA冠軍戒指的庫克看不下去，透過社群公開替羅素以及其他選擇海外發展的球員發聲。

「我從來都無法理解，為什麼有人要嘲笑NBA球員去中國打球。他們真的可以賺到一大筆錢！雖然確實比不上NBA頂級、甚至中等級別的薪水，但那依然是一筆難以置信的收入，而且你還是能夠繼續打自己熱愛的籃球！向那些仍然堅持下去的兄弟們致敬！」

庫克本人對於前往中國打球並不陌生，離開NBA後也曾轉戰CBA，因此對羅素如今的處境感同身受。

曾在NBA叱吒風雲、並於生涯後期加盟CBA青島雙星的麥格瑞迪隨後也加入討論，完全認同庫克的看法，「就讓他們酸吧，小老弟。中國有一個很棒的聯賽，讓這些球員可以去那裡打球，還能好好賺錢養活自己的家人！我很喜歡自己在那裡打球的那一個賽季。NBA並不適合每一個人！」

事實上，霍華德也對於離開NBA、轉戰海外聯賽的處境並不陌生。自2021-22賽季結束後，他同樣沒有再獲得NBA球隊合約，隨後將自己的籃球生涯帶往海外，其中更曾來到台灣效力桃園永豐雲豹，不僅獲得大量亞洲球迷支持，也重新找回享受籃球的感覺。

羅素上季效力獨行俠期間出賽26場，場均仍能貢獻10.2分、4次助攻與2.3個籃板，三分命中率29.5%。今年休賽季，他原先執行2026-27賽季價值500萬美元的球員選項，隨後從巫師在一筆涉及6支球隊的大型交易中被送往灰熊，並於上周被釋出。

羅素是2015年NBA選秀榜眼，當年被湖人選中，效力2個賽季後於2017年被交易至籃網，並在布魯克林迎來生涯巔峰，2019年首度入選明星賽，成為籃網自2014年強森（Joe Johnson）後首位明星球員。

此後羅素先後效力勇士、灰狼，並一度重返湖人，之後又輾轉籃網與獨行俠。NBA生涯至今累計出賽655場例行賽，場均繳出17.0分、3.3個籃板與5.6次助攻。

若羅素確定加盟上海大鯊魚，將和台灣名將劉錚當隊友，陸媒甚至爆料，3冠中鋒麥基（JaVale McGee）也會加入上海大鯊魚。