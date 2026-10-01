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NBA／看好小鮑爾解放蟻人 ESPN球評點名灰狼愛德華奪MVP

聯合新聞網／ 綜合報導
《ESPN》球評柏金斯預測灰狼愛德華拿下新賽季MVP。 美聯社。
《ESPN》球評柏金斯預測灰狼愛德華拿下新賽季MVP。 美聯社。

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ESPN》球評柏金斯Kendrick Perkins）在先前稱灰狼擁有「NBA最強後場組合」後，近日更認為明星控衛小鮑爾（LaMelo Ball）的加盟，將幫助「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）拿下新賽季MVP。

「我也相信他本季會贏得MVP。小鮑爾將會以非常正面的方式影響愛德華茲，所以進入這個賽季，我把愛德華視為MVP的頭號人選。」

柏金斯認為，鮑爾的持球與創造機會能力，有機會減輕愛德華茲身上的進攻壓力，讓他以更有效率的方式打球。

小鮑爾上季效力黃蜂72場，場均送出7.1次助攻，同時投進三分球數高居聯盟第一，愛德華上季則出賽61場，場均攻下28.8分，得分排名全聯盟第3，僅次於唐西奇（Luka Doncic）與「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

不過相較於柏金斯的高度期待，愛德華本人卻顯得更加謹慎。他坦言，與鮑爾搭檔的第一個賽季可能需要經歷一段適應期，兩名後衛都必須學習如何分享球權，並找到各自在全新體系中的角色。

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