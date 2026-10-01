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NBA／喬丹最後一舞戰袍拍賣 3.9億元台幣創個人新高

中央社／ 洛杉磯1日綜合外電報導
喬丹率公牛隊於1998年奪冠。 路透
喬丹率公牛隊於1998年奪冠。 路透

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美國職籃NBA傳奇球星喬丹（Michael Jordan）在1998年NBA總冠軍賽第3戰所穿的球衣於9月29日以1226萬美元（約新台幣3億9048萬元）的價格拍出，打破喬丹紀念品的最高拍賣紀錄。

路透社報導，這件球衣來自喬丹效力於芝加哥公牛「最後一舞」最終賽季，也是他第6個、同時也是最後一個NBA總冠軍賽季時期，由企業家高夫（RyanGough）委託拍賣，在美國嘻哈歌手菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）創辦的數位拍賣行Joopiter上拍出。

這件球衣打破喬丹紀念品先前創下的最高拍賣紀錄。喬丹在同系列總冠軍賽第1戰所穿的實戰球衣，先前創下1009.1萬美元的最高紀錄成交價。

Joopiter在球衣網路拍賣公告上寫道：「在體育史上，很少有物件能像喬丹在1998年NBA總冠軍賽第3戰的球衣一樣，如此完美地體現偉大。」這件球衣預估的成交價區間為1000萬到1500萬美元。這件在最後一舞期間穿上的球衣…象徵一個時代的巔峰，正是那個時代將籃球轉變為一項全球性的文化現象。如今，這件球衣已成為有史以來進入市場最重要的實戰體育文物之一。

這件球衣的售價雖然創下喬丹紀錄，但還不到拍賣史上實戰體育紀念品最高成交價的一半。那項殊榮屬於貝比魯斯（Babe Ruth）在1932年世界大賽、打出「預告全壘打」時所穿的球衣，那件球衣在2024年以2412萬美元（約新台幣7億6822萬元）的價格售出。

喬丹 台幣 NBA

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