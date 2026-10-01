NBA／ 執教湖人曾有「冒牌貨症候群」？瑞迪克吐真心話：像角色扮演

3年前湖人聘請完全沒有職教經驗的瑞迪克（JJ Redick）時，多數湖人球迷接受這項決定，僅管外表瑞迪克似乎充滿自信，近日他卻罕見談到執教生涯初期的心境，並坦言曾有「冒牌貨症候群」的想法。

「今年夏天回頭思考這些事情時……這可能是我不應該承認的事情，但在我執教生涯剛開始的時候，我有一點像是在角色扮演。那種感覺就像，我只是在假裝自己是一名教練。但當你累積更多經驗之後，你就會變得更加自在。我不認為自己曾經缺乏自信，而是你會逐漸更加清楚自己到底想要什麼。」

瑞迪克也提到，自己球員時期的競爭方式並不能完全照搬到教練工作，「我打球的時候，是帶著一股憤怒在比賽。我的內心一直有一股怒火，驅動著我的競爭心。但身為教練，那並不永遠都是好事，尤其是現在。所以我一直在學習怎麼處理這些事情。不過最重要的還是內在累積的知識，當你一件事情做得夠多，自然就會變得更加自在。」

瑞迪克執教湖人的前兩個賽季都帶隊拿下至少50勝，這也是湖人自「油頭」萊里（Pat Riley）執教前兩季以來，再次有教練完成這項成就。里夫斯（Austin Reaves）甚至開玩笑表示，瑞迪克現在可能多了幾根白頭髮，但執教風格確實已經出現明顯成長。

「他一直都做得非常棒。他真的非常在乎球隊，而且籃球智商非常高。在這座球館裡，他可能比任何人都還在乎這支球隊。從第一天開始，他就是一名很好的領導者。他很清楚自己想做什麼，也對自己以及自己的籃球理念充滿信心。」