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NBA／金塊網羅23歲後衛奈哈德 裁掉受球迷喜愛的辛普森

聯合新聞網／ 綜合報導
R.奈哈德（Ryan Nembhard，右）。 路透
R.奈哈德（Ryan Nembhard，右）。 路透

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據《丹佛郵報》報導，金塊隊用雙向合約簽下23歲後衛R.奈哈德（Ryan Nembhard），裁掉24歲後衛辛普森（KJ Simpson）。

NBA每隊最多能有3名雙向合約球員，金塊目前雙向合約球員有今年第二輪選秀選進的霍普金斯（Bryce Hopkins）和生涯場均10.5分的前鋒惠特摩（Cam Whitmore）。

辛普森。 法新社
辛普森。 法新社

因此金塊為了簽下R.奈哈德，釋出辛普森。辛普森2024年選秀第42順位加入黃蜂隊，今年2月被黃蜂裁掉，後來和金塊簽雙向合約，總共只出賽6場，平均僅上場5.7分鐘，得到1.2分1.3助攻。

值得一提的是，辛普森大學時期曾是科羅拉多大學球星，2023年以球迷身分參加金塊冠軍遊行，之後加入金塊備受球迷喜愛。這次釋出的時間有點尷尬，金塊本周舉行訓練營，周日還將在科羅拉多大學球場與爵士隊進行一場季前賽。

R.奈哈德是溜馬隊主力後衛A.奈哈德（Andrew Nembhard）的弟弟，去年選秀落選，上季在獨行俠隊出賽60場，平均得到6.6分5.3助攻2.2籃板，三分命中率35.6%，曾在面對金塊比賽中狂砍28分10助攻。

R.奈哈德上周才被交易到黃蜂，之後也遭黃蜂釋出，如今將加入金塊，將增添後場深度。

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