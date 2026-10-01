NBA／ 湖人防守被看衰？中鋒凱斯勒反駁：我們會「非常兇狠」

隨著新賽季即將展開，外界普遍認為湖人最大的弱點之一將會是防守，然而新同學中鋒凱斯勒（Walker Kessler）卻認為湖人將成為一支防守非常兇狠的球隊。

「我認為我們會是一支防守非常兇狠的球隊，我只是實話實說。看看這些傢伙在外圍是怎麼死纏著持球者的。而且我認為魯尼（Kevon Looney）在防守端的判斷，以及他的防守站位也都是頂尖的。我們的防守會非常出色，我們擁有很多不同的防守武器。」

事實上，凱斯勒大學時期就以防守聞名，除了上季因肩傷導致賽季提前報銷外，NBA生涯其他賽季場均火鍋從未低於2次，甚至曾繳出含火鍋的「大三元」。

「我認為大家沒有把我們這些球員能帶來多麼出色的外圍防守考慮進去，我真的只是完全實話實說。」

「我認為我們很多球員在外圍防守方面都非常聰明，而且能夠打出非常好的防守。我們擁有一些非常擅長抄球的球員，他們就是會一直死纏著持球者。所以我不認為外界真正把這一點考慮進去了。」

凱斯勒也認為，真正被外界忽略的反而正是這群外圍球員，並相信湖人的防守會比外界預期更加出色。

「毫無疑問，這讓我的工作輕鬆很多。這些傢伙不只能夠抄球，就算真的被突破，他們也有能力重新追上去，這讓我的工作容易非常多。當進攻球員身旁還黏著一名防守者時，要封阻他的投籃當然容易很多；如果他面前是一條完全暢通、直接通往籃框的道路，那就完全不一樣了。他們都是不可思議的防守者。」

另外，湖人上季防守表現並不理想，球隊防守效率為115.5，在全聯盟僅排名第20；場均失掉114.6分，排名聯盟第11；對手投籃命中率則高達48.3%，僅排名聯盟第24。