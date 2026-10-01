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NBA／花6000萬僅換「1小時」拍照？雷納德回應記者爆料：我不知道

聯合新聞網／ 綜合報導
雷納德在暴龍媒體日上，回應托瑞最新的爆料，並直言什麼都不知道。 路透。
雷納德在暴龍媒體日上，回應托瑞最新的爆料，並直言什麼都不知道。 路透。

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曾揭露快艇規避NBA薪資上限，而引發聯盟調查的記者托瑞（Pablo Torre），近日在自己的節目中再次推出與雷納德有關的調查報導，如今雷納德（Kawhi Leonard）也在暴龍媒體日上，回應此事所做的調查報導。

托瑞（Pablo Torre）在最新的《Pablo Torre Finds Out》上，爆料雷納德從《Boingo Wireless》獲得190萬美元報酬，但他為這份合約所完成的唯一「工作」，竟然只是在2022年前往彭德爾頓營（Camp Pendleton），與美軍成員進行一場約1小時的拍照活動。一名前《Boingo Wireless》高層在獲得匿名保護的情況下接受托瑞訪問，更直接以「真的很噁心」形容。

「沒有，我沒有在關注。我不知道該怎麼看待這整件事情，也不知道該期待什麼。我真的沒有覺得這有什麼好看的。就像我之前說的，NBA已經做了他們該做的事情，球員工會也做了他們該做的事情」，雷納德說。

接著談到托瑞最新的爆料，雷納德則表示，「我不知道。我甚至根本不知道他在講什麼。」

然而，這起事件已不僅停留在NBA內部調查層級。美國聯邦檢察官以及證券交易委員會（SEC）都針對快艇展開調查，焦點同樣是球團是否曾透過相關安排，規避NBA薪資上限規定並向雷納德提供額外利益。

Kawhi Leonard 快艇 暴龍

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