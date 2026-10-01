NBA／巴特勒眼中的「魯蛇」到NBA冠軍！老唐斯忍8年：我兒子已超越你

隨著尼克中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）拿下生涯首座NBA總冠軍，一路看著兒子承受外界質疑的父親「Big Karl」老唐斯（Karl Towns Sr.），如今不再忍耐，不僅公開回擊多年來批評兒子的人，更直接重提當年與巴特勒（Jimmy Butler）的恩怨。

2017年，灰狼為了加速年輕陣容成長，將拉文（Zach LaVine）交易至公牛換來巴特勒，然而巴特勒不喜歡唐斯賽後訪問中有時搞怪、輕鬆的個性，也對維金斯（Andrew Wiggins）較為隨和的態度感到不滿，隨後受到勞資協議規定影響，唐斯與維金斯先後獲得大額延長合約，巴特勒卻還沒有資格得到自己的新約，雙方關係也徹底失控。

巴特勒當時提出交易，在球隊沒有立刻滿足他的要求後，更把訓練營變成一場風暴，不僅在練球期間大發雷霆，也曾在球隊班機上斥責年輕隊友，甚至揚言只要球隊不交易自己，就會讓灰狼的日子不好過。當時球隊內部有人私下希望唐斯能夠站出來反擊，但面對巴特勒一連串激烈言行，唐斯始終拒絕加入這場公開口水戰。

「我就是從來沒有打算改變自己。即使全世界都要求我改變自己，好讓我成為他們故事裡想要的那個角色，我也不會這麼做。我只會繼續做我自己。」唐斯坦言。

巴特勒最終在2018年11月被交易至76人，幾個月後錫伯杜（Tom Thibodeau）也遭到灰狼解雇。

然而故事並沒有就此結束。隨著巴特勒轉戰熱火後，2度率隊闖進NBA總冠軍賽；相較之下，灰狼進入以唐斯為核心的重建期，戰績一度持續下滑，也成為承受外界批評的一方。一路坐在場邊看著這一切發生的老唐斯，早已把這些話全部記在心裡。

「身為一名父親，真正讓我感到難受的，是聽到有人為了打擊他，而說出那些根本不是真的負面言論。」老唐斯接受《The Athletic》記者克勞岑斯基（Jon Krawczynski）訪問時表示。

即使如此，唐斯始終沒有選擇透過公開口水戰回擊，他曾說，自己只是低著頭繼續前進，希望成為更好的人、更好的球員，而不是抱怨為什麼得不到外界的喜愛，或為什麼成功沒有立刻到來。

唐斯最終也熬過最混亂的歲月，在巴特勒與錫伯杜離開後，最終幫助灰狼在2024年闖進西區冠軍賽，成為隊史僅第2次突破季後賽首輪。隨後唐斯被交易至尼克，並在經歷另一段充滿質疑的過程後，終於在2026年登上NBA最高峰。

唐斯在尼克奪得生涯首冠後，父親老唐斯公開回擊多年批評者，並重提巴特勒昔日稱唐斯為「魯蛇」的恩怨。 法新社

總冠軍賽第5戰面對馬刺，當比賽進入最後8秒、尼克即將確定奪冠時，坐在場邊的老唐斯再也壓抑不住情緒。

「當比賽剩下8秒時，我開始哭了，因為所有情緒在那一刻全部湧了上來。身為一個父親，你坐在這裡，這些年聽了所有那些傳言：『他做不到。』『他不夠強硬。』『他永遠拿不到總冠軍。』」

「我知道再過8秒，人生就要改變了。所有酸民、所有唱衰他的人、所有曾經懷疑他的人，現在都必須閉上嘴巴，尊重他了。但到了最後，一切都得到回報了。巴特勒沒有總冠軍，唐斯已經超越他了。」

當年巴特勒離開灰狼時，曾將唐斯形容為「魯蛇」，在尼克正式奪冠後，老唐斯再度向過去所有質疑唐斯的人開火，「所有曾經試圖懷疑他的人，我現在怎麼都聽不到你們的聲音了？你們現在怎麼不在網路上繼續講那些屁話了？」