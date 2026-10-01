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NBA／勇士浪花！39歲柯瑞化身「水行俠」為救膝蓋夏天增加水下特訓

聯合新聞網／ 綜合報導
根據記者透露，柯瑞為了控制膝蓋狀況，在今夏化身為「水行俠」。 法新社
根據記者透露，柯瑞為了控制膝蓋狀況，在今夏化身為「水行俠」。 法新社

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將在新賽季迎來39歲的勇士巨星柯瑞Stephen Curry），上季持續受到膝蓋傷勢困擾，缺席大約一半的賽季。對此，根據記者最新透露，柯瑞也為了控制膝蓋狀況，在今年夏天化身為「水行俠」進行訓練。

「柯瑞表示，今年夏天為了備戰新賽季，同時控制自己的膝蓋狀況，他增加了更多水下訓練。這讓他可以維持體能，同時避免膝蓋承受大量衝擊。」

「過去他在賽季期間進行復健時，也曾做過一些水下訓練，但從來沒有像今年休賽季這樣持續且頻繁地進行。」《San Francisco Standard》記者艾默曼（Danny Emerman）透露。

儘管柯瑞仍是名頂尖球員，但近幾個賽季，傷勢已逐漸對他造成影響，也不禁讓人聯想起生涯初期，腳踝傷勢也曾長期困擾著柯，因此柯瑞今年夏天主動改變訓練方式，降低膝蓋負擔並讓身體為下賽季做好準備，無疑是好消息。

NBA 柯瑞 Stephen Curry 勇士

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