NBA／五月動手術歸期未定 英格倫回歸球場訓練

新賽季將披上快艇隊戰袍的前鋒英格倫（Brandon Ingram），今天球隊訓練營首次訓練前，在夏威夷大學的球場進行約45分鐘的投籃和球場訓練，成手術後復健後的好消息。

快艇總教練泰隆魯（Ty Lue）表示，英格倫的復出時間還不明朗，「隨著他傷勢逐漸好轉，我們會讓他上場，一起演練戰術，看看他喜歡什麼。」

29歲的英格倫上季效力暴龍隊，今年4月季後賽首輪和騎士隊的最後2戰就因傷缺席，5月進行手術，手術過程中醫生發現並修復了部分撕裂的阿基里斯腱。

快艇在和暴龍進行交易，讓雷納德（Kawhi Leonard）和英格倫互換東家前，已了解英格倫的身體狀況，快艇代理籃球營運總裁雷登（Trent Redden）表示，英格倫至少要6個月才能完全康復，代表趕不上開季。

快艇將在美國時間周日在夏威夷和勇士隊進行季前的熱身賽首戰，在此之前整星期都將在夏威夷大學訓練。今天團隊首度訓練前，英格倫和助理教練范甘迪（Jeff Van Gundy）一起進行了投籃練習和簡單的防守滑步，再用運球動作進一步測試腳後跟狀態，不過球隊進行對抗訓練時，英格倫只在一旁觀看。