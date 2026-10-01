NBA／76人交易來宿敵主將布朗 馬克西喊不可思議

76人隊今年戰力大補強，除交易來宿敵塞爾蒂克隊的主將布朗（Jaylen Brown），還簽下「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），和安比德（Joel Embiid）及馬克西（Tyrese Maxey）組成「四巨頭」，馬克西也形容眼中的三位隊友，對於布朗的加入更直呼瘋狂。

布朗是2024年奪下金盃的總冠軍賽MVP，今年7月被交易到76人成大新聞。馬克西提到，費城的一切對布朗十分陌生，「想想看，想想看，在一個地方待了十年，然後來到這裡，來到一支你可能從小就被訓練成憎恨的球隊。這感覺很棒，尤其我們剛剛在季後賽中擊敗了塞爾蒂克，這簡直太不可思議了。」

雖是「四巨頭」年紀最輕的成員，25歲的馬克西上季繳出場均28.3分表現，是76人後場核心，他強調仍會繼續進步，但希望外界評價自己的方式不是數據，而是用球隊的勝場，「這才是我的主要心態，我的主要目標就是找到贏球的方式。」他提到過去自己已經扮演過許多角色，新賽季也會達成教練諾斯（Nick Nurse）的設定。

願意接受任何角色的馬克西，今天團隊第二次訓練後也提到對另外3位超級球星的想法，他形容詹姆斯就像一個老大哥，「他年紀比較大，是個很好的人。」

提到合作多年的安比德，馬克西提到禁區核心看起來狀況和心情都很好，「當你很健康也很開心，生活和籃球都保持平和心態時，就能發揮出最佳水準。他一直都很棒。」

至於布朗，馬克西讚新成員的身體素質宛如「怪物」，「他比你強壯、跳得比你高、速度比你快且天賦異禀，這些都是你每天都能看到的。但我認為，目前為止讓我印象最深刻的是他的溝通能力，以及他願意在防守端去壓迫，基本上就是教練現在需要他做什麼，他就做什麼。」