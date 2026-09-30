NBA／「俠客」歐尼爾訪立陶宛 與傳奇中鋒沙波尼斯重逢

美國NBA傳奇球星「俠客」歐尼爾29日應當地網路資安公司邀請擔任全球大使並造訪立陶宛，在當地引發熱烈關注與討論。晚間他前往第2大城考納斯，與立陶宛籃球名將阿維達斯．沙波尼斯會面，並一同觀賞歐洲籃球聯賽賽事。

歐尼爾（Shaquille O'Neal）與阿維達斯．沙波尼斯（Arvydas Sabonis）過去曾在NBA賽場上交手，此次在視籃球運動為國球的立陶宛重逢備受矚目。

61歲的阿維達斯．沙波尼斯是立陶宛傳奇籃球中鋒，曾率前蘇聯國家隊贏得1988年漢城奧運金牌，並於2015年加入波特蘭拓荒者隊，在NBA征戰7個賽季，其後入選名人堂。他的兒子多曼塔斯．沙波尼斯（Domantas Sabonis），現在是沙加緬度國王隊當家中鋒。

歐尼爾稍早受訪時談及與昔日對手見面，表示期待「一個擁抱」。他也曾多次表示，阿維達斯．沙波尼斯是自己成長過程中最欣賞的球員之一，對其球技印象深刻。

當晚比賽為立陶宛「考納斯綠林籃球俱樂部」（Žalgiris）本季歐洲籃球聯賽（Euroleague）首場主場賽事，對手為聯賽衛冕冠軍希臘「奧林匹亞科斯籃球俱樂部」（Olympiacos Piraeus）。

賽前，「考納斯綠林籃球俱樂部」在主場館內為歐尼爾舉行致敬儀式，場館大螢幕播放他生涯回顧影片，並致贈印有歐尼爾姓名的象徵性球衣，現場球迷報以熱烈掌聲。

歐尼爾近日應立陶宛網路資安公司Nord Security旗下產品NordVPN邀請，擔任全球資安大使，此次他訪問立陶宛，也與雙方合作計畫有關。

29日下午，歐尼爾先於首都維爾紐斯（Vilnius）出席記者會，宣布雙方展開全球合作計畫，並分享對數位安全、商業與體育等議題的看法。

Nord Security共同創辦人奧克馬納斯（TomasOkmanas）表示，為了向全球推廣相關產品與理念，公司啟動大型行銷計畫，並邀請歐尼爾擔任合作夥伴。他形容，歐尼爾不僅關注社群與安全議題，其在球場上展現的強勢形象，也有助於傳達資安防護「直覺且具力量」的概念，讓更多人理解網路安全的重要性。