快訊

餐車輕碰手肘就暴怒！空姐下跪道歉 男乘客要求「讓我踹一腳」

美股早盤／通膨降溫...債券殖利率回落 四大指數齊升

保健室女老師下海賣身！周休5日竟月入30萬 驚人資產曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／「俠客」歐尼爾訪立陶宛 與傳奇中鋒沙波尼斯重逢

中央社／ 維爾紐斯30日專電
美國前NBA球星「俠客」歐尼爾應立陶宛網路資安公司邀請，擔任全球資安大使，於29日訪問立陶宛並舉行記者會。 中央社
美國前NBA球星「俠客」歐尼爾應立陶宛網路資安公司邀請，擔任全球資安大使，於29日訪問立陶宛並舉行記者會。 中央社

2026名古屋亞運

美國NBA傳奇球星「俠客」歐尼爾29日應當地網路資安公司邀請擔任全球大使並造訪立陶宛，在當地引發熱烈關注與討論。晚間他前往第2大城考納斯，與立陶宛籃球名將阿維達斯．沙波尼斯會面，並一同觀賞歐洲籃球聯賽賽事。

歐尼爾（Shaquille O'Neal）與阿維達斯．沙波尼斯（Arvydas Sabonis）過去曾在NBA賽場上交手，此次在視籃球運動為國球的立陶宛重逢備受矚目。

61歲的阿維達斯．沙波尼斯是立陶宛傳奇籃球中鋒，曾率前蘇聯國家隊贏得1988年漢城奧運金牌，並於2015年加入波特蘭拓荒者隊，在NBA征戰7個賽季，其後入選名人堂。他的兒子多曼塔斯．沙波尼斯（Domantas Sabonis），現在是沙加緬度國王隊當家中鋒。

歐尼爾稍早受訪時談及與昔日對手見面，表示期待「一個擁抱」。他也曾多次表示，阿維達斯．沙波尼斯是自己成長過程中最欣賞的球員之一，對其球技印象深刻。

當晚比賽為立陶宛「考納斯綠林籃球俱樂部」（Žalgiris）本季歐洲籃球聯賽（Euroleague）首場主場賽事，對手為聯賽衛冕冠軍希臘「奧林匹亞科斯籃球俱樂部」（Olympiacos Piraeus）。

賽前，「考納斯綠林籃球俱樂部」在主場館內為歐尼爾舉行致敬儀式，場館大螢幕播放他生涯回顧影片，並致贈印有歐尼爾姓名的象徵性球衣，現場球迷報以熱烈掌聲。

歐尼爾近日應立陶宛網路資安公司Nord Security旗下產品NordVPN邀請，擔任全球資安大使，此次他訪問立陶宛，也與雙方合作計畫有關。

29日下午，歐尼爾先於首都維爾紐斯（Vilnius）出席記者會，宣布雙方展開全球合作計畫，並分享對數位安全、商業與體育等議題的看法。

Nord Security共同創辦人奧克馬納斯（TomasOkmanas）表示，為了向全球推廣相關產品與理念，公司啟動大型行銷計畫，並邀請歐尼爾擔任合作夥伴。他形容，歐尼爾不僅關注社群與安全議題，其在球場上展現的強勢形象，也有助於傳達資安防護「直覺且具力量」的概念，讓更多人理解網路安全的重要性。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

NBA／為兒子「高掛球鞋」！ 法名將貝頓告別21年籃球生涯：爸爸不打球了

NBA／詹姆斯加盟76人有跡可循？ 高中時代曾在費城聖地留下回憶

NBA／30年前為「教練夢」拒絕！ 名人堂教頭瑞佛斯轉戰NBC球評

NBA／讚防守年輕衛少如同地獄 拉文致敬：遇過最好的人之一

相關新聞

NBA／「俠客」歐尼爾訪立陶宛 與傳奇中鋒沙波尼斯重逢

美國NBA傳奇球星「俠客」歐尼爾29日應當地網路資安公司邀請擔任全球大使並造訪立陶宛，在當地引發熱烈關注與討論。晚間他前...

NBA／傳2015榜眼羅素轉戰中國CBA！3冠中鋒麥基、台灣好手劉錚同隊

前湖人榜眼羅素（D'Angelo Russell）今年休賽季因六方交易，被巫師隊交易至灰熊隊，但日前被裁掉，據中國大陸媒體報導，羅素將轉戰CBA，加盟上海久事大鯊魚俱樂部。

NBA／「神經刀」JR史密斯出事了！被指控家暴慘遭警方逮捕

2屆NBA冠軍「神經刀」史密斯（JR Smith）美國時間周一在美國德州遭到逮捕，據拘留紀錄，他被控涉及「造成身體傷害的家庭暴力攻擊」。

NBA／給前東家最後的溫柔！德羅展加盟金塊「衛少」牽線成關鍵

37歲資深明星德羅展（DeMar DeRozan）休賽季以1年390萬美元（約台幣1.24億）加盟金塊，今天他在記者會中正式亮相，並透露最終決定前往丹佛與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）有很大關係。

NBA／拉斯維加斯擴編競標白熱化 3組人馬競逐

美國體育媒體ESPN今天報導，美國職籃NBA拉斯維加斯擴編球隊的所有權競標已進入最後階段，聯盟正在檢視3組入圍者的競標方...

NBA／「韓國湯普森」與拓荒者簽約後馬上回國？韓媒點出現實原因

「韓國湯普森」李賢重在名古屋亞運率領南韓隊奪金，馬上傳出和拓荒者隊簽下Exhibit 10合約的好消息。NBA訓練營即將開打，卻傳出李賢重將先返回南韓，韓媒《Jumpball》也撰文分析原因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。