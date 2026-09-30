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NBA／傳2015榜眼羅素轉戰中國CBA！3冠中鋒麥基、台灣好手劉錚同隊
現年30歲的前湖人隊榜眼羅素（D'Angelo Russell）今年休賽季因六方交易，被巫師隊交易至灰熊隊，但日前被裁掉。據中國大陸媒體報導，羅素將轉戰CBA，加盟上海久事大鯊魚俱樂部。
湖人2015年以選秀榜眼拿下羅素，但發展不如預期，生涯陸續效力湖人、籃網、勇士、灰狼；後來又回鍋湖人和籃網，只有在2018-19賽季入選明星賽。上季羅素為獨行俠隊出賽26場，平均攻下10.2分4.0助攻2.3籃板，三分命中率29.5%，季中被交易到巫師後，就沒有出賽紀錄。
羅素今年休賽季執行1年600萬美元的球員選項，但灰熊決定裁掉他。如今陸媒爆料，他已和上海久事大鯊魚俱樂部完成簽約，預計下週抵達中國。
羅素加盟上海大鯊魚，將和台灣名將劉錚當隊友。還有陸媒爆料，3冠中鋒麥基（JaVale McGee）也會加入上海大鯊魚。
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