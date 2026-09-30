快訊

西門捷運站驚傳黑衣人持刀！警急奔現場調監視器 北捷火速回應

人造洋流？他秀民進黨公文「動員責任額表」 開酸：靠幹部背KPI

THE泰晤士世界大學排名出爐 台大進步14名「這項目」獲世界第一

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／傳2015榜眼羅素轉戰中國CBA！3冠中鋒麥基、台灣好手劉錚同隊

聯合新聞網／ 綜合報導
前湖人隊榜眼羅素（D'Angelo Russell）。 路透
前湖人隊榜眼羅素（D'Angelo Russell）。 路透

2026名古屋亞運

現年30歲的前湖人隊榜眼羅素（D'Angelo Russell）今年休賽季因六方交易，被巫師隊交易至灰熊隊，但日前被裁掉。據中國大陸媒體報導，羅素將轉戰CBA，加盟上海久事大鯊魚俱樂部。

湖人2015年以選秀榜眼拿下羅素，但發展不如預期，生涯陸續效力湖人、籃網、勇士、灰狼；後來又回鍋湖人和籃網，只有在2018-19賽季入選明星賽。上季羅素為獨行俠隊出賽26場，平均攻下10.2分4.0助攻2.3籃板，三分命中率29.5%，季中被交易到巫師後，就沒有出賽紀錄。

羅素今年休賽季執行1年600萬美元的球員選項，但灰熊決定裁掉他。如今陸媒爆料，他已和上海久事大鯊魚俱樂部完成簽約，預計下週抵達中國。

羅素加盟上海大鯊魚，將和台灣名將劉錚當隊友。還有陸媒爆料，3冠中鋒麥基（JaVale McGee）也會加入上海大鯊魚。

湖人 CBA D'Angelo Russell 劉錚

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／傳2015榜眼羅素轉戰中國CBA！3冠中鋒麥基、台灣好手劉錚同隊

前湖人榜眼羅素（D'Angelo Russell）今年休賽季因六方交易，被巫師隊交易至灰熊隊，但日前被裁掉，據中國大陸媒體報導，羅素將轉戰CBA，加盟上海久事大鯊魚俱樂部。

NBA／「神經刀」JR史密斯出事了！被指控家暴慘遭警方逮捕

2屆NBA冠軍「神經刀」史密斯（JR Smith）美國時間周一在美國德州遭到逮捕，據拘留紀錄，他被控涉及「造成身體傷害的家庭暴力攻擊」。

NBA／給前東家最後的溫柔！德羅展加盟金塊「衛少」牽線成關鍵

37歲資深明星德羅展（DeMar DeRozan）休賽季以1年390萬美元（約台幣1.24億）加盟金塊，今天他在記者會中正式亮相，並透露最終決定前往丹佛與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）有很大關係。

NBA／拉斯維加斯擴編競標白熱化 3組人馬競逐

美國體育媒體ESPN今天報導，美國職籃NBA拉斯維加斯擴編球隊的所有權競標已進入最後階段，聯盟正在檢視3組入圍者的競標方...

NBA／「韓國湯普森」與拓荒者簽約後馬上回國？韓媒點出現實原因

「韓國湯普森」李賢重在名古屋亞運率領南韓隊奪金，馬上傳出和拓荒者隊簽下Exhibit 10合約的好消息。NBA訓練營即將開打，卻傳出李賢重將先返回南韓，韓媒《Jumpball》也撰文分析原因。

NBA／成川普任內第一支造訪白宮冠軍隊？尼克還沒確定成行

6月迎接暌違53年的NBA金盃，尼克隊今年將已衛冕軍身份迎戰新賽季，不過教頭布朗（Mike Brown）透露，還沒決定是否要成為川普（Donald Trump）總統任內第一支造訪白宮的NBA冠軍隊伍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。