NBA／「神經刀」JR史密斯出事了！被指控家暴慘遭警方逮捕

2屆NBA冠軍「神經刀」史密斯（JR Smith）美國時間周一在美國德州遭到逮捕，據拘留紀錄，他被控涉及「造成身體傷害的家庭暴力攻擊」。

史密斯周一警察局逮捕，之後被送往拘留中心，根據監所紀錄，地方法官美國時間周二下午裁定他保釋金為5000美元（約新台幣16萬元）。截至美國時間周二中午，他仍遭拘留。

警方指出，在達拉斯公路上發現他的車牌，員警確認身分後將他逮捕。史密斯當時與哥哥一同開車，警方將他帶走後，車輛則交由他的哥哥處理。史密斯遭逮捕是「持續進行中的調查」，拒絕提供更多案件細節。

史密斯過去也曾涉及法律案件。2007年因車禍造成一名友人死亡，2009年因魯莽駕駛遭判處90天監禁，60天緩刑，須完成500小時社會服務。

史密斯生涯在NBA打16個賽季，先後效力黃蜂、金塊、尼克、騎士和湖人隊，曾在2013年拿下年度最佳第六人。2016和2020年都跟隨詹姆斯（LeBron James）奪冠，2018年總決賽G1他沒看計時器，耗完時間後輸球，詹姆斯對他攤手的畫面成為經典梗圖，他在球場的天兵形象也因此深植人心。