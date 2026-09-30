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NBA／給前東家最後的溫柔！德羅展加盟金塊「衛少」牽線成關鍵
37歲資深前鋒德羅展（DeMar DeRozan）休賽季以1年390萬美元（約台幣1.24億）加盟金塊隊，他在記者會中透露，最終決定前往丹佛與剛退休的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）有很大關係。
德羅展在記者會中表示，在加盟金塊只是念頭的時候，就曾與同樣效力過該球隊的好友衛斯特布魯克聯繫，也和約柯奇（Nikola Jokic）等球隊主力談話，「我自己只是想要感受一下，了解一些事情，但和金塊的所有人談過話後讓我感到很舒服。這也是最終排除其他球隊，與金塊簽下老將底薪合約的原因。」
德羅展征戰聯盟已17個賽季，儘管現在的他沒有年輕時期強大，但上賽季出戰77場、平均上場時間31.2分鐘能得18.4分，仍能挹注強大火力，並且這位單打好手生涯最低出賽場次也有60場，耐戰度與出席率高，為時常因傷導致狀況不穩定的金塊帶來穩定因子，被視為丹佛今夏的重要補強。
對於即將到來的新賽季目標，德羅展直言無論角色如何，幫助金塊贏球都是第一要件，「整個生涯我都在扮演進攻發起者，把控球跟組織視為第一要務，但在金塊只要能分擔約柯奇、穆雷（Jamal Murray）的工作，什麼我都願意做。」
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