NBA／拉斯維加斯擴編競標白熱化 3組人馬競逐

美國體育媒體ESPN今天報導，美國職籃NBA拉斯維加斯擴編球隊的所有權競標已進入最後階段，聯盟正在檢視3組入圍者的競標方案。

路透社報導，NBA目前正在審查羅利夫婦（Nancy Walton Laurie and Bill Laurie）、阿波斯托洛普洛斯（Steve Apostolopoulos）與拉斯瑞（Marc Lasry），以及佛里（Bill Foley）與柯蘭基羅（Jerry Colangelo）3組人馬提出的競標方案。

NBA預計很快就會選出得標者，並在今年底前完成兩支擴編球隊的正式核准程序。

比爾羅利曾是北美職業冰球聯盟（NHL）聖路易斯藍調隊老闆，他的妻子南西是美國零售商巨頭沃爾瑪（Walmart）共同創辦人華爾頓（James "Bud"Walton）的女兒。華爾頓家族過去也曾參與其他知名職業運動球隊收購案。

阿波斯托洛普洛斯過去曾競標其他職業球隊，但未能就收購NHL渥太華參議員隊及NFL華盛頓指揮官隊達成協議；他的合作夥伴拉斯瑞曾在2014年至2023年間擔任NBA密爾瓦基公鹿共同老闆。

柯蘭基羅長期擔任NBA鳳凰城太陽老闆，多年來擔任NBA多個球團老闆委員會成員，擁有籃球名人堂資歷；佛里則是NHL維加斯黃金騎士隊最大股東，目前正積極爭取將NBA球隊帶進拉斯維加斯。

維加斯黃金騎士隊主場T-Mobile體育館（T-MobileArena）啟用僅10年，可作為NBA球隊主場，近年也曾舉辦NBA盃（NBA Cup）等籃球賽事。不過，ESPN報導，如果佛里與柯蘭基羅這組競標成功，將興建一座新的體育館。

報導說，NBA目標最快在2028至2029年球季讓拉斯維加斯與西雅圖兩支擴編球隊加入聯盟，在拉斯維加斯落敗的買家未來也可能轉戰西雅圖競標。