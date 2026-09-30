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NBA／「韓國湯普森」與拓荒者簽約後馬上回國？韓媒點出現實原因

聯合新聞網／ 綜合報導
「韓國湯普森」李賢重（右）。 路透
「韓國湯普森」李賢重（右）。 路透

2026名古屋亞運

「韓國湯普森」李賢重在名古屋亞運率領南韓隊奪下金牌，獲得免役資格，又馬上傳出和拓荒者隊簽下Exhibit 10合約的好消息。NBA訓練營即將開打，卻傳出李賢重將先返回南韓，韓媒《Jumpball》也撰文分析原因。

李賢重雖與拓荒者簽約，但訓練營名單卻沒李賢重名字。韓媒點出現實，Exhibit 10合約球員通常會在10月1日前被釋出，接著和G聯盟球隊簽約，李賢重也屬於這種情況。

不過李賢重與其他球員狀況不同，因為他必須返回南韓完成「兵役特例資格」行政程序。依規定，球員文件確認需要本人親筆簽名，且球員必須人在南韓，還要經過協會受理、轉交相關機構、國民體育振興公團審查與初步核准，再由主管機關文化體育觀光部推薦及批准，最後由兵務廳完成正式編入處分與海外旅行許可。

包含教育課程，整套程序走完，至少需要在南韓停留近3周，因此李賢重先返韓。李賢重26日前往美國簽約，參加球隊訓練，28日接受體檢。拓荒者原本希望李賢重留在美國，球團安排額外訓練，但因兵役行政程序未完成，很難照原計畫進行。

如果李賢重沒完成相關程序就繼續留在美國，在法律上仍屬尚未服役者，一旦海外旅行許可的730天期限用完，就必須強制返韓。由於李賢重過去已長時間待在日本與美國，目前海外停留期限只剩110天，因此為了避免G聯盟球季中返韓，李賢重在這個時間點先回去。

拓荒者 李賢重

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