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NBA／成川普任內第一支造訪白宮冠軍隊？尼克還沒確定成行

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
川普（左）、尼克老闆（中）。 美聯社
川普（左）、尼克老闆（中）。 美聯社

2026名古屋亞運

6月迎接暌違53年的NBA金盃，尼克隊今年將已衛冕軍身份迎戰新賽季，不過教頭布朗（Mike Brown）透露，還沒決定是否要成為川普（Donald Trump）總統任內第一支造訪白宮的NBA冠軍隊伍。

美國總統有邀請冠軍隊伍造訪白宮的傳統，但這項傳統在川普任內被打破，在他第一任期以及2024年再上任後，沒有任何冠軍隊伍前往白宮。

不過川普和尼克老闆多蘭（James Dolan）關係密切，今年總冠軍賽第3戰川普更親臨尼克主場麥迪遜廣場花園，尼克奪冠後多蘭也曾表示願意拜訪白宮。

衛冕軍今天首度為新球季進行團隊訓練，總教練布朗被問到是否決定造訪白宮，他給了否定答案，「這仍然是我們隊員或球團內部正在討論的事情，你知道，無論我們決定做什麼，我們都會一起。」

塞爾蒂克隊1963年就以冠軍身份開啟白宮參訪之旅，歐巴馬（Barack Obama）任內更是每年招待NBA冠軍隊伍，但川普的狂人作風爭議不少，2018年在當時打總冠軍戰的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）和騎士隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）都表態對白宮沒興趣時，川普也說不論哪支隊伍獲勝，都不會受邀到白宮。

去年冠軍雷霆隊同樣沒造訪白宮，理由是「時間對不上」。通常冠軍隊前往白宮的行程會安排在客場出戰巫師隊時，尼克今年將在12月18日和明年3月16日到華盛頓進行客場之旅。

尼克 川普

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