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NBA／從天才狀元到期待落差 鵜鶘威廉森媒體日說出真心話

聯合新聞網／ 綜合外電報導
威廉森。 路透
威廉森。 路透

2026名古屋亞運

鵜鶘前鋒「胖虎」威廉森（Zion Williamson）在季媒體日上罕見坦承，自己目前的NBA生涯發展並沒有達到心中期待。面對記者詢問如何看待現階段職業生涯時，他給出相當直接的回答。

「我還沒有到我想要的位置。我就是還沒到我該到的位置，還沒到我該在的位置，也不是我想在的位置。」威廉森表示。

威廉森當年帶著極高期待進入NBA。2019年選秀會上，他以狀元身分被鵜鶘選中，當時他從杜克大學進入職業籃壇，憑藉驚人力量、運動能力與爆發力，被視為聯盟未來最特殊的天賦之一，外界對他的期待幾乎破表。

然而，進入NBA至今已經6個賽季，威廉森仍未真正迎來外界期待中的重大突破。傷病與體重問題長期限制他的發展，也讓他的穩定出賽與競爭力受到影響。更重要的是，他至今仍未曾代表鵜鶘在NBA季後賽亮相，這也成為外界檢視他生涯進展時最常被提及的遺憾。

不過，威廉森上季表現至少為新賽季帶來一些希望。他在上個NBA賽季出賽62場，平均繳出21.0分、5.7籃板、3.2助攻。雖然距離外界當初對他的巨星想像仍有差距，但若能維持健康，他仍具備改變比賽的身體條件與進攻威脅。

鵜鶘新賽季由新任總教練莫斯利（Jamahl Mosley）執掌兵符，球隊也集結一批頗具潛力的陣容，包含墨瑞（Dejounte Murray）、墨菲（Trey Murphy III）、瓊斯（Herbert Jones）、昆恩（Derik Queen）、波爾（Jordan Poole）、費爾斯（Jeremiah Fears）與馬瑟倫（Ben Mathurin）等人。這套班底讓紐奧良仍被視為聯盟中值得期待的年輕團隊之一。

對鵜鶘而言，威廉森是否能健康帶隊，仍是新賽季最大關鍵。若他能穩定留在場上，並打出符合天賦的影響力，紐奧良仍有機會重新找回競爭存在感，甚至在西區爭取突破。

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