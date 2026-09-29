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NBA／史上第一人！柯瑞生涯總薪資突破6億美元 超越KD、LBJ

聯合新聞網／ 綜合外電報導
柯瑞。 路透
柯瑞。 路透

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金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）近日與球隊完成延長合約，不只確定繼續留在唯一效力過的NBA球隊，也讓他的生涯場上收入正式寫進聯盟歷史。

根據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）統計，柯瑞這份新合約生效後，生涯場上薪資收入將突破6億美元，總額來到6.52億美元，超越所有NBA球員，成為聯盟史上場上薪資收入最高的球員。

在柯瑞之後，排名第2的是杜蘭特（Kevin Durant），生涯場上收入為5.98億美元；第3則是詹姆斯（LeBron James），累積5.92億美元。柯瑞這次續約後，不僅持續鞏固自己在勇士隊史的傳奇地位，也在薪資紀錄上成為NBA歷史第一人。

38歲的柯瑞是和勇士簽下2年1.16億美元延長合約。值得注意的是，他原本有機會拿到更高金額，但最後選擇少拿約2000萬美元，希望替球隊在2027年休賽季保留更多操作彈性。屆時自由球員市場預期將有不少重量級球星可供追逐，柯瑞的決定也被視為替勇士爭取最後階段補強空間。

報導指出，勇士曾向柯瑞提出多種合約方案，包括頂薪續約、為球隊薪資彈性降薪的版本，甚至也討論過等到新賽季開打後或明年休賽季再處理續約。不過，柯瑞最終選擇提前簽下較低金額合約，希望幫助球隊打造更具競爭力的陣容。

柯瑞這次降薪後，勇士下一個休賽季最多可望創造出6400萬美元的薪資空間。接下來，如何利用這些彈性在柯瑞身邊補進合適戰力，將成為勇士管理層最重要的課題。

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