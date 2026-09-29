NBA／唐斯表態願長留尼克 追逐連霸續約未定坦言「不舒服」

紐約尼克上季睽違53年奪下總冠軍，新賽季開打前依然被視為爭冠熱門勁旅，不過陣中主力長人唐斯（Karl-Anthony Towns）的續約問題，卻成為球隊媒體日焦點之一。唐斯再次強調，他希望能與尼克完成延長合約，也坦言在合約尚未確定的情況下迎接新賽季，確實不是最舒服的狀態。

「我已經表明過，我想在這裡打球。我從小就是尼克球迷。我希望這件事能完成，然後踏上球場時，能感覺自在一些。」唐斯說。

唐斯目前有資格與尼克簽下4年超過2.76億美元的延長合約，不過在新賽季開打前完成協議的可能性似乎不高。他本季薪資為5700萬美元，下季則握有6110萬美元的球員選項。

當被問到是否希望在球季開始後暫停續約談判，避免影響場上表現時，唐斯直言，在這種情況下並不存在所謂舒服狀態。他說：「在這種情況裡，沒有什麼舒服可言。」

唐斯上季平均繳出15.9分、10.6籃板、4.9助攻，在總冠軍賽中扮演相當重要的禁區角色，是尼克能夠5戰力壓馬刺的關鍵，拿下隊史相隔53年的總冠軍。唐斯將在11月滿31歲，他的續約談判不只牽動個人未來，也被視為尼克能否維持冠軍核心的重要轉折點。

尼克目前必須在留下主力陣容與避免超過「第二層硬上限（The Second Apron）」之間取得平衡，這樣的薪資限制已經讓球隊付出代價。替補中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）今年夏天轉投波士頓塞爾蒂克，成為尼克陣容維持深度時面臨的現實壓力。

對於複雜的薪資規則，唐斯表示自己並不打算介入太多，而是交由球隊總裁羅斯（Leon Rose）處理。他說：「如果你要我講出有關「第二層硬上限（The Second Apron）」的二三事，我做不到。我對那個也沒有興趣。事情就是這樣。Leon信任我處理場上的事，我也信任他處理那些事。」

唐斯也透露，球隊會在球季期間坦誠面對相關議題，不會刻意迴避。他說：「第一件事就是我們會試著討論所有事情，不會讓任何問題被擺在房間裡卻不處理。他們會想辦法解決，而我們這個團隊一直很擅長理解一件事，那就是我們只能控制自己能控制的部分。」

除了唐斯之外，哈特（Josh Hart）同樣有資格與尼克提前續約。哈特本季薪資為2090萬美元，尼克握有他2027-28年賽季價值2230萬美元的球隊選項。哈特也坦言，合約未定帶來的不確定性，確實可能消耗球員心力。

哈特說：「只要存在不確定性，就會有很多問題、很多傳聞。以人的層面來看，這會讓人疲憊，也可能影響你每天處理事情的方式。你會希望事情趕快完成，這樣就不用再面對那些問題。但說到底，這是一門生意。對我來說，只要我還穿著這件球衣，我就會盡全力打球。希望我們能把這件事解決。」

對尼克而言，新賽季不只是衛冕挑戰，也是一場薪資結構與核心戰力維持的考驗。唐斯與哈特的續約情況，將直接影響球隊未來幾年的冠軍窗口，而如何在財務限制下保住競爭力，也將是管理層接下來最重要的課題。