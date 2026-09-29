NBA／河村勇輝快艇媒體日喊話拚轉正 感謝八村壘「幫了我很多」

快艇日籍後衛河村勇輝在媒體日明確喊出新賽季目標，他將在訓練營全力爭取留下來的機會，希望能把目前的訓練營合約轉換成正式合約或是雙向合約，延續自己的NBA夢。

「對我來說，能在NBA打球一直都很特別。但我的目標是拿到正式合約或雙向合約。現在我拿的是訓練營合約。」河村勇輝表示。

他也強調，自己會在訓練營證明能力，「我會追逐我的夢想，也會在訓練營讓所有人看見我是誰。」

25歲的河村勇輝今年8月與快艇簽下「Exhibit 10」合約，這份合約可轉換為雙向合約，也讓他有機會透過訓練營與熱身賽表現爭取球隊青睞。河村勇輝前2年分別效力灰熊與公牛，都是以雙向合約身分出賽，合計已在NBA登場40場。

河村勇輝今年來到洛杉磯後，也將與日本男籃隊友八村壘同隊。八村壘今年夏天以2年2800萬美元合約加盟快艇，成為球隊重要補強之一。對河村勇輝來說，能與熟悉的前輩並肩作戰，也讓他更快適應新環境。

談到八村壘時，河村勇輝表示：「對我來說，自從我來到這裡，他幫了我很多。他是我的重要領袖。今年夏天我們一起為日本國家隊打球，所以我和他相處了很多時間。」他接著說：「我真的很感謝他的支持，也非常期待能和他一起打球。」

八村壘與河村勇輝。 美聯社

河村勇輝也特別感謝球迷從他踏上NBA舞台以來給予的支持。他說：「這真的很棒。我非常感謝球迷，也感謝他們帶給我的能量。我只想回應他們的期待，把那份能量帶到球場上，讓所有人看到我是誰。」

被問到目前最喜歡的NBA城市時，河村勇輝選擇了芝加哥，但也表示洛杉磯已經給他留下很深刻的印象。他說：「我喜歡芝加哥。不過，洛杉磯目前也很棒，這裡有很大的亞洲社群，也有很多好吃的日本料理餐廳，還有很棒的人。」

除了爭取合約，河村勇輝也替自己新賽季設定明確的外線目標。被問到希望三分球命中率達到多少時，他簡潔回答：「至少40%。」

河村勇輝菜鳥季曾代表灰熊出賽22場，上季則為公牛出賽18場，平均上場11.6分鐘，繳出3.4分、2.6助攻、1.8籃板，投籃命中率32.7%、三分命中率29.7%。若想在快艇訓練營突圍，他勢必需要提升外線穩定性，並持續展現組織能力與場上活力。