NBA／哈利伯頓宣告百分百健康無出賽限制 溜馬擺脫陰霾重新出發

溜馬當家主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）表示，自己已經100%恢復健康，2026-27年賽季將不會有任何出賽限制，準備帶領溜馬從上季低潮中重新出發。

「我很健康，不會有任何限制。這不是新聞，也沒有什麼消息來源，我就是消息來源。我很好，我已經準備好迎接整個賽季。」哈利伯頓表示。

他也補充，隨著隊友陸續歸隊，自己近期已經能參與非正式對抗賽與訓練，「我會沒事的，不用擔心。」

哈利伯頓是在2025年總冠軍賽第7戰發生阿基里斯腱撕裂重傷，導致他整個2025-26年賽季都未能出賽，溜馬也在失去當家核心後戰績完全崩盤，只繳出19勝63敗，排名全聯盟倒數第2。

溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）也坦言，球隊是在失去哈利伯頓之後，才真正感受到一名核心球員能帶來多大影響。他說：「直到你長時間沒有那名球員時，你才會意識到一名球員可以有多重要。」

哈利伯頓在復健過程中還一度受到帶狀皰疹困擾，但他認為，溜馬不能假裝上季沒有發生過。即使球隊可以回看2年前攻守兩端運作順暢時的比賽畫面，也必須正視上季暴露出的問題。

哈利伯頓說：「我們可以看很多2年前的影片，看我們當時進攻和防守的樣子，但我們不能假裝去年沒有發生。我們必須修正那些問題，然後帶著改善進入今年。」

溜馬重新迎回哈利伯頓之際，東區整體勢力版塊也已出現巨大變化。紐約尼克上季拿下睽違53年的總冠軍，詹姆斯（LeBron James）與布朗（Jaylen Brown）加盟費城76人，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也被交易到邁阿密熱火，種種變化讓新賽季東區競爭更加激烈。

溜馬將在10月21日迎來開幕戰，對手是紐奧良鵜鶘。不過，卡萊爾表示，目前球隊還沒有替哈利伯頓設定明確上場時間計畫，接下來會與訓練團隊和球員本人密切溝通，再決定實際負荷。

「我現在沒辦法告訴你他的負荷會是多少。我們會和訓練團隊以及他本人進行非常密切、積極的溝通。就目前來看，他確實完成了很棒的恢復，也順利回到能比賽的狀態。」卡萊爾說。