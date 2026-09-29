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NBA／勇士還沒開訓就拉警報 波爾辛吉斯健康問題缺席訓練營

聯合新聞網／ 綜合外電報導
波爾辛吉斯。 美聯社
波爾辛吉斯。 美聯社

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金州勇士新賽季訓練營即將展開，但先發中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）將因「健康問題」缺席開訓。勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy）宣布，波爾辛吉斯目前不會隨隊前往夏威夷，歸隊時間也尚未確定，球團選擇對細節保密。

波爾辛吉斯預計至少會錯過勇士前4次訓練，以及下周日在檀香山對洛杉磯快艇的熱身賽首戰。不過，小鄧利維強調，球團目前並未把他的情況視為開季缺陣。

「我不會把他標記成開季無法出賽之類的情況。他只是這周無法上場。」小鄧利維表示。

波爾辛吉斯近年健康狀態始終是外界關注焦點，過去2個賽季他合計缺席90場例行賽，其中多數缺陣與一項原因不明的健康狀況有關。這個問題起於2025年2月底，當時他效力波士頓塞爾蒂克期間，曾受到長時間上呼吸道病毒感染影響，之後身體狀態一直反覆受到牽動。

勇士在去年2月交易截止日前從亞特蘭大老鷹取得波爾辛吉斯後，他曾缺席加盟後前11場比賽中的10場。不過，他隨後在例行賽最後21場比賽中出賽16場，展現仍能提供球隊需要的禁區高度與進攻空間。這段表現也是勇士今年夏天願意留下他的原因之一，雙方簽下2年4000萬美元合約，其中第2年僅有300萬美元是受保障。

根據小鄧利維說法，波爾辛吉斯上周仍在勇士舊金山訓練設施進行訓練，看起來已準備好投入訓練營，但狀況在周日晚上突然出現變化，小鄧利維也在當晚接到相關通知。

勇士新賽季開局本就面臨傷兵壓力，除了波爾辛吉斯無法參與訓練營初期行程，先發側翼巴特勒（Jimmy Butler III）與穆迪（Moses Moody）也都因嚴重膝傷仍處於復健中期，預計無法趕上開季。這讓勇士在訓練營階段少了多名主力，也導致教練團必須提前調整輪替與磨合計畫。

不過，小鄧利維對波爾辛吉斯的狀況仍保持審慎樂觀。他表示：「我們對他目前的狀態都感到可以接受。當然，他在訓練營開始時無法上場，這讓人失望，但現在還早，所以我們不想對任何事情反應過度。」

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