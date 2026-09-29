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NBA／已和格林打好關係！勇士首輪新秀：像烤肉偶爾見面的叔叔

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士首輪新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）、老將格林（Draymond Green）。 法新社
勇士首輪新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）、老將格林（Draymond Green）。 法新社

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勇士隊首輪新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）在休賽季與老將格林（Draymond Green）建立好關係，他形容格林就像「烤肉聚會上偶爾才見到一次的叔叔」。

倫德伯格加入勇士後，發表不少狂妄言論，格林曾放話要在訓練營管教這名菜鳥。今天勇士訓練營正式展開，倫德伯格談到格林時笑說：「相處起來其實非常有趣，也有點搞怪。他真的很像那種你在烤肉聚會上見過一次，之後很久都不會再見到的叔叔，有他在身邊真的滿酷的。」

倫德伯格接著表示：「我原本完全沒想到會是這樣，因為他看起來真的超兇，就像那種『我根本不認識你，也不會想跟你講話』的人。但現在可以跟他開玩笑，我剛剛甚至還跟他拍了一張照片，感覺真的滿酷的。」

倫德伯格大學時期效力密西根大學；與格林的母校密西根州立大學是宿敵關係，倫德伯格透露自己仍會挑釁格林，「我就是盡量能提密西根就提，我們剛剛拍照的時候，我還比密西根『M』手勢，他就一直想把那個M弄掉。你知道的，密西根出來的球員就是比密西根州立好，大家都知道。」

除了與格林建立關係外，倫德伯格也努力贏得巴特勒（Jimmy Butler）與柯瑞（Stephen Curry）等老將的尊重。最近倫德伯格曾到巴特勒家拜訪，「我就是不停問他們問題，我去巴特勒家的時候，想到什麼就問什麼，甚至還刻意想一些問題，就是為了多問一點。」

勇士 Draymond Green Yaxel Lendeborg

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