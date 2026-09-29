NBA／「雙探花」9年搭檔正式拆夥 泰托姆獨自扛起全新塞爾蒂克

波士頓塞爾蒂克休賽季交易走2024年總冠軍賽MVP布朗（Jaylen Brown），「雙探花」在搭檔了9年正式拆夥。泰托姆（Jayson Tatum）也成為綠衫軍無庸置疑的核心。即將邁入NBA生涯第10年的泰托姆表示，自己已經準備好帶領全新的塞爾蒂克，同時經歷阿基里斯腱傷勢復健後，他強調目前身體狀況良好，對重新站上球場充滿期待。

泰托姆與布朗自2016年起共同效力塞爾蒂克，兩人一路從年輕球員成長為球隊雙核心，並在2024年攜手奪下NBA總冠軍。不過今年休賽季，塞爾蒂克為了控制薪資結構，最終將布朗交易到費城76人，維持9年的「雙J連線」也畫下句點。

面對昔日搭檔離隊，泰托姆在球隊媒體日時坦言，NBA終究是一門生意，自己效力聯盟近10年，早已看過類似情況，「對我而言，更重要的是感謝我們曾經一起完成的事情，也感謝他對這座城市以及這支球隊的意義。這9年裡，我們經歷了職涯的高低起伏，彼此成長、學習，也成就了現在的我們，所以我真的很感謝這9年。」

布朗離隊後，塞爾蒂克選擇留下6度入選明星賽、5度獲選年度最佳陣容的泰托姆。尤其布朗如今轉投東區競爭對手76人，76人休賽季又網羅了「詹皇」詹姆斯（LeBron James），迅速成為東區重要競爭者，也讓泰托姆面臨更大的領導壓力。

不過，泰托姆對自己的新角色並不陌生，他表示：「非常自在，這已經是我的第10年了。」他認為，領導球隊並不只是站在最前方得分，而是必須具備足夠的自覺與團隊意識，「領導有很多不同面向，最重要的就是意識，包括自我認知、對團隊的理解，以及明白每個人都有自己的角色。我們只是一起為同一件事情努力，而這件事對每個人來說可能呈現不同樣貌。」

塞爾蒂克今年陣容也出現明顯變化，除了送走布朗，球隊透過交易迎回喬治（Paul George），並補進長人羅賓遜（Mitchell Robinson）與老將後衛康利（Mike Conley Jr.），新陣容該如何圍繞泰托姆運轉，成為新賽季的重要課題。

綠衫軍總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）則認為，不需要刻意將球隊定位成「沒有布朗的塞爾蒂克」，「每一年你都會有新球員、老球員，也會有原本的球員繼續拓展自己的比賽內容，呈現不同樣貌。與其討論少了誰之後會變成什麼樣子，不如看看我們現在擁有什麼樣的陣容，以及如何發揮現有球員的優勢與天賦。」

泰托姆在上個賽季「趕進度」復出，如今接受手術已滿16個月，並利用整個休賽季持續強化身體，為新球季做好準備，「我感覺非常好，這個休賽季讓我有機會變得更強、更有爆發力，也能全面改善自己的身體狀態。」泰托姆表示，「現在的感覺顯然比去年這個時候好很多，我對此感到興奮，也非常感激。」

至於PG則提到，他準備在塞爾蒂克扮演多功能角色，盡可能填補球隊需要，「很顯然，JT就是球隊的核心。我會在各個層面支持他。我一直以自己能夠扮演不同角色為傲，不會只做一件事情，而是球隊需要我戴上哪一頂帽子，我就去扮演那個角色，同時維持高水準的表現。」