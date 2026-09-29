NBA／好久不見你瘦了一大圈！唐斯狂減重迎接尼克新賽季：老婆也覺得我很棒

紐約尼克媒體日最受矚目的畫面之一，莫過於主力中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）的體態變化。從現場照片與受訪畫面來看，唐斯確實比上季更精瘦，他也親口證實自己在休賽季刻意減重，目的是讓身體感覺更輕盈、更健康，並減輕膝蓋負擔。

「這對我的身體很好，對我的膝蓋也很好，而且能讓我保持年輕。」整個人彷彿成了「半糖」的唐斯表示。

唐斯並未透露自己具體減掉多少體重。根據尼克官網資料，身高7呎的唐斯上季登錄體重為248磅（約112.5公斤）。他表示，每年休賽季自己都會減掉不少體重，因為例行賽期間會為了對抗增加身體厚度。

唐斯說：「我在休賽季一直都會減掉很多體重，因為我會為了球季增重。」

不過，今年唐斯的體態變化看起來格外明顯，外界甚至是在他與妻子伍茲（Jordyn Woods）於非洲度蜜月的影片曝光後，才注意到他整個人小了一圈。面對外界討論，唐斯幽默表示：「我太太覺得我看起來不錯，所以我想應該還可以。」

從籃球層面來看，唐斯減重帶來的影響值得觀察。一般而言，前場球員瘦身能提升移動速度、減少傷病風險，也有助於延長職業生涯。昔日馬刺傳奇鄧肯（Tim Duncan）就在30歲後透過減重維持狀態，避免身體承受更多負擔。不過，體重下降也可能讓球員在禁區肉搏、卡位與護框對抗上付出代價。

這對尼克尤其關鍵，因為替補中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）已在自由市場離隊，雖然球隊補進15年資歷老將佐蒙德（Andre Drummond），但唐斯仍預期會承擔大部分中鋒時間。上季唐斯平均抓下11.9個籃板，若面對約柯奇（Nikola Jokic）、祖巴茲（Ivica Zubac）這類重型中鋒，體重變輕是否會影響禁區對抗，將是尼克衛冕路上的觀察重點。

不過唐斯的價值從來不只建立在噸位上。他的外線投射、傳球視野與腳步靈活性，才是讓他成為特殊長人的主因。

唐思和總冠軍賽期間相比，體態有了明顯變化。 路透

上季季後賽期間，唐斯重新被定位為進攻策應中樞，這也成為尼克從一支可能首輪止步的球隊，蛻變為最終奪冠隊伍的重要關鍵。他在季後賽的平均助攻數比例行賽提升60%，尼克也在一波13連勝中展現強大進攻火力。

尼克教練布朗（Mike Brown）表示，球隊上季一開始就設計過讓唐斯在肘區持球的進攻，但當時執行方式不同，進攻並不總是以他在肘區接球為核心。隨著球季推進，尼克逐漸演化出更多圍繞唐斯策應的打法，新賽季也會延續這個方向，再依照球隊狀況繼續調整。

「在現在的運動世界，你總是會聽到力量、速度與敏捷性這些東西。無論他的身體需要變成什麼樣，才能讓這些能力最佳化，我相信他和我們的體能團隊會替球隊做好準備。」布朗說說。

唐斯則強調，休賽季對他來說一直都是讓身體恢復、休息並重新整理的時間。他說：「我只是把休賽季當成讓身體有機會恢復和休息的時間，就像每一年休賽季一樣，我今年也這麼做。」

目前沒有任何跡象顯示唐斯的體重變化與健康問題有關，也沒有相關報導將此與傷勢連結在一起。從他的說法來看，這是一次主動且有計畫的調整，目的是讓身體更適合新賽季需求。