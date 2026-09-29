NBA／拓荒者後場擁擠怎麼解？ 老大哥里拉德：船到橋頭自然直

離開2年後重返波特蘭拓荒者，里拉德（Damian Lillard）新賽季將與莫蘭特（Ja Morant）、韓德森（Scoot Henderson）、哈勒戴（Jrue Holiday）等好手並肩作戰，球隊如何調度這組「後場豪華陣容」成為新球季一大課題。不過里拉德認為，只要所有人按照正確方式打球，場上角色與球權自然會找到平衡，而他目前的阿基里斯腱傷勢也已完全恢復，能夠毫無顧忌地投入比賽。

里拉德2023年夏天曾向拓荒者主動喊出「吹密」，當時他認為球隊短期內沒有爭冠實力，之後他先效力密爾瓦基公鹿2個賽季，去年又因阿基里斯腱撕裂整季報銷，如今重新穿上拓荒者戰袍，也將面對球隊重建後截然不同的陣容。

其中最受矚目的，就是後場人力稍嫌擁擠。拓荒者今年休賽季透過交易網羅莫蘭特，加上2023年選秀榜眼韓德森，以及手握2座NBA冠軍戒的哈勒戴，還有能夠持球組織的以色列前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija），讓新任總教練諾里（Micah Nori）必須思考如何最大化這套陣容的戰力。

談到後場球員如何共存，老大哥里拉德說：「如果我們做對的事情、用正確的方式打球，我認為一切船到橋頭自然直。」他舉例，他可以在自己持球推進後將球交給莫蘭特進攻；反過來，莫蘭特或阿夫迪賈若能利用突破吸引防守，再將球傳到外線的自己手中投進三分，同樣是所有人都樂見的打法，「如果我們的心態正確，也能妥善處理這些事情，我認為我們會讓所有對手都很難受」。

另一方面，里拉德去年因左腳阿基里斯腱撕裂整季報銷，直到今年的全明星賽才公開穿上拓荒者球衣，並拿下三分球大賽冠軍。

里拉德透露，自己其實已經完全康復好幾個月了，現在只有在接受訪問時才會想起那次受傷，「我沒有任何限制，當有人問我傷勢時，我才會談到它，但現在打球時，那已經不會出現在我的腦中，我已經到了可以放開來打的階段。」

儘管如此，拓荒者陣中充足的後場戰力，也讓里拉德不需要在例行賽承擔過重的上場時間，總教練諾里則對里拉德目前的身體狀態給予肯定，表示兩人近期經常一大早就在球隊訓練基地討論陣容與球隊潛力。「Dame現在真的只想贏球，我認為這是他還想完成的事情。」諾里表示，自己觀察里拉德訓練後認為，他目前的身體狀況「可能是職業生涯至今最好的狀態之一」。

至於後場人數過多的問題，諾里與總管克羅寧（Joe Cronin）則透露，哈勒戴偶爾有機會移往側翼位置，甚至可以承擔更多防守任務，上季季後賽首輪，哈勒戴就曾在對上聖安東尼奧馬刺時負責防守中鋒溫班亞馬（Victor Wembanyama）。此外，阿夫迪賈上季也開始扮演更多「控球前鋒」角色，多名球員具備持球能力，反而能替里拉德分擔組織與進攻壓力。

莫蘭特把轉戰拓荒者視為重新開始的機會。 法新社

另一個新球季的重大課題，則是剛從曼菲斯灰熊被交易來的後衛莫蘭特如何融入球隊，克羅寧表示，自己長期研究莫蘭特，對他的個性與作為隊友的表現有足夠了解，也相信里拉德和哈勒戴兩名資深球員能夠在球場內外給予協助，「能讓Dame和Jrue陪在Ja身邊是一種祝福，他們可以在領導、友誼與經驗傳承上對Ja產生很大影響。」

莫蘭特自己也把轉戰拓荒者視為重新開始的機會，坦言過去幾年發生的事情始終跟著自己，即使換了環境，只要身上還穿著灰熊球衣，外界的討論就不會停止，「無論你身處哪裡，總有重新開始的方式。當你得到這樣的機會，就必須認真看待並好好把握。過去幾年發生的一切，基本上都一直跟著我。只要曼菲斯這個名字還在我的胸前，那些事情就會被拿出來談。但現在，我可以重新開始了。」