NBA／罕見談詹姆斯轉隊 布朗尼不想活在老爸陰影下：我有我的路

NBA巨星詹姆斯（LeBron James）休賽季離開洛杉磯湖人，轉戰費城76人，與兒子布朗尼（Bronny James）結束上季「父子同隊」的傳奇篇章。對於父親的轉隊決定，布朗尼透露兩人其實沒有太多討論，但他明白詹姆斯有自己的人生與職涯規劃，而他也希望靠自己的表現闖出一片天。

湖人隊媒體日在洛杉磯登場，布朗尼談到父親轉戰76人的決定時表示，自己與詹姆斯平時就不常談論事業與彼此感受，「我們兩個都是那種在談工作、要做什麼，以及彼此感受時，話不太多的人，所以老實說，我們沒有太多討論。」

布朗尼認為，父親有自己的路，而他也有自己的目標，「他有他的路，我有我的路。他知道我想為自己打出名號，我想繼續自己的職業生涯，持續成長為一名更好的球員。他知道我想專注在這些事情上，所以他決定這麼做。」

過去兩個賽季，詹姆斯與布朗尼寫下NBA歷史少見的父子同隊篇章，包括2024年開幕戰兩人首度同時登場，以及上季季後賽對上休士頓火箭時，父子聯手打出一波10比0攻勢，幫助湖人拿下勝利。如今詹姆斯轉隊、布朗尼留在湖人，父子倆也將首次以不同球隊身分展開新賽季。

本季布朗尼保障年薪為230萬美元（約新台幣7319萬元），他透露，休賽季主要都在準備自己的角色，將成為湖人後場主將唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）的替補。

對於外界始終用「詹姆斯的兒子」稱呼，布朗尼則希望用表現證明自己，「你們認識的是Bronny，但我的真名也是LeBron，我已經這樣生活很久了。」他坦言，父親的成就反而成為激勵自己的力量，「這會激勵我每天起床，努力證明我是Bronny，而不是LeBron。」

儘管父子倆對於轉隊一事沒有太多交流，布朗尼仍送上祝福給父親，並已經開始期待本季最特別的一場比賽。湖人與76人將在聖誕大戰於洛杉磯交手，屆時布朗尼將首度在正式比賽中與父親站在對立陣營，「我替他感到開心，也很期待看看他們這個賽季會走到哪裡。我很期待在聖誕節看到他，也很期待能和他交手，那一定會很棒。」

詹皇的離隊對湖人而言同樣代表一個時代的結束，球隊休賽季一口氣補進9名新球員，今年賽季將是自2017-18賽季以來，首次沒有詹姆斯坐鎮的球季。當家球星唐西奇也坦言，詹姆斯離開多少令人難過，「和LeBron一起打球非常棒，我從他身上學到很多。我們都知道詹姆斯是什麼樣的球員，能和他一起度過那段時光真的很美好。」